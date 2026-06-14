Toyota представила експериментальну 700-сильну Camry з двома двигунами

Унікальний автомобіль став одним із двох концептів, які підрозділ Toyota Gazoo Racing підготував спеціально до 24-годинних перегонів Super Taikyu. Обидва проекти розробили на честь дебюту Camry на внутрішньому ринку Японії (модель виробляється на заводах у США). Проте розробники одразу зазначили, що цей двомоторний седан створений в єдиному екземплярі і ні за яких умов не потрапить у серійне виробництво, пише Carscoops.

Читайте також: Toyota C-HR отримала рестайлінг: що нового

Унікальна технічна архітектура із двома турбомоторами

Головна особливість експериментальної Camry полягає в її силовій установці, яка сумарно видає понад 700 кінських сил. Щоб досягти таких показників, інженери Gazoo Racing вирішили розмістити один двигун у передній частині кузова, а другий – безпосередньо у багажному відділенні. Конфігурація силових агрегатів включає:

Знайомий шанувальникам бренду 1,6-літровий трициліндровий турбомотор попереду, який серійно встановлюється на екстремальні моделі GR Yaris та GR Corolla;

Задній 2,0-літровий чотирициліндровий турбодвигун від підрозділу GR, який розвиває потужність до 400 кінських сил.

Цей агрегат об’ємом 2.0 літра є абсолютно новою розробкою компанії і ще не впроваджений у жодну серійну дорожню модель. Очікується, що в майбутньому цей двигун стане основою для наступних спортивних новинок бренду, серед яких можуть бути відроджені культові спорткари Celica та MR2.

Спільна робота двох двигунів дозволила реалізувати унікальну систему повного приводу, де кожна вісь приводиться в рух окремим паливним мотором. Для відповідності такій потужності автомобіль отримав агресивні кастомні бампери, значно розширені колісні арки та масивне фіксоване антикрило на кришці багажника.

Модифікація Camry у традиційному японському стилі Bōsōzoku

Другий концептуальний автомобіль, підготовлений командою Toyota Racing для фестивалю швидкості, отримав кардинально інший стилістичний напрямок. Седан пофарбували в глибокий чорний колір із яскравими зеленими акцентами, а джерелом натхнення для розробників стала автентична японська автомобільна субкультура босодзоку (Bōsōzoku).

Екстер'єр цієї версії вирізняється гіпертрофованими кузовними елементами: екстремально довгим і низьким переднім спліттером, нетиповим за формою великим заднім спойлером та специфічними вихлопними трубами заввишки два метри, які вертикально піднімаються над задньою частиною машини. Салон автомобіля також підкреслює приналежність до епатажної культури. Всередині встановили оригінальну скляну ручку коробки перемикання передач з імітацією кубика льоду, а на центральному тунелі трансмісії розмістили екстравагантний скляний мундштук для сигар.