Toyota C-HR отримала рестайлінг: що нового

Автомобіль установив новий дизайнерський стандарт у європейському класі C-SUV, запропонувавши сміливі, гострі лінії кузова, що нагадують динамічний силует спортивного купе. За перше десятиліття свого існування C-HR міцно закріпила за собою статус фаворита серед споживачів та одного з головних бестселерів компанії.

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Глобальні статистичні показники кросовера за роки продажів виглядають вражаюче: з 2016 року по всьому світу було реалізовано 2,1 мільйона автомобілів, із яких понад 1,2 мільйона одиниць було продано саме на європейському ринку. Стабільний комерційний успіх дозволив Toyota C-HR утримувати одну з найвищих часток у своєму класі – в середньому близько 7,7 відсотка від загального обсягу сегмента, зазначає Toyota.

Модель суттєво змінила сприйняття японського бренду в Європі, додавши йому потужного емоційного забарвлення. Понад половина покупців називають саме унікальний дизайн головною причиною купівлі цього авто. Крім того, кросовер продемонстрував найкращі результати із завоювання нової клієнтської бази; піковий показник зафіксували у 2019 році, коли 67% покупців уперше у своєму житті придбали автомобіль марки Toyota. Рівень загальної задоволеності власників цієї моделі сягає 74 відсотків, що помітно перевищує середній показник по сегменту, який становить 64 проценти.

Еволюція поколінь: від першопрохідця до дорожнього концепт-кара

Перша генерація кросовера (2016–2023 роки) створювалася на базі концептуальних прототипів, показаних на автосалонах у Парижі та Франкфурті у 2014 та 2015 роках. Модель відрізнялася купеподібними лініями, широкою спортивною посадкою та сучасним водієцентричним інтер'єром із використанням преміальних матеріалів.

Крім яскравої зовнішності, автомобіль став технологічним лідером свого часу, вперше запропонувавши гібридні технології в цьому класі. Його 1,8-літровий бензиновий двигун демонстрував рекордну на той момент термічну ефективність. Також оригінальна модель стала першим представником свого класу, побудованим на модульній платформі TNGA-C, що дозволило забезпечити найнижчий центр ваги та збалансовану, чітку керованість.

Друге покоління моделі, яке випускається з 2023 року і дотепер, створювалося під впливом концепції "концепт-кар для доріг загального користування". Цей автомобіль розроблявся безпосередньо в Європі та базується на чотирьох стовпах: чуттєвий екстер'єр, персоналізований користувацький досвід, лідерство в екології та динамічні ходові якості.

Модель отримала преміальні висувні ручки дверей, інтелектуальне контурне підсвічування салону на 64 кольори та панорамний дах без сонцезахисних шторок, що дозволило знизити вагу. Усі версії оснащуються найсучаснішими гібридними та підзаряджуваними силовими установками Toyota, які пропонують більше потужності та крутного моменту за високої паливної ефективності. Такий мультитехнологічний підхід є частиною глобальної стратегії бренду на шляху до повної вуглецевої нейтральності.

Флагманом лінійки другого покоління став плагін-гібрид Toyota C-HR Plug-in Hybrid. Він забезпечує запас ходу виключно на електричній тязі до 100 кілометрів у міському циклі та до 66 кілометрів у комбінованому циклі WLTP, гарантуючи надійність класичного гібрида під час тривалих подорожей.

Модель також стала першою серед автомобілів бренду, де впровадили функцію геозонування у складі інтелектуальної системи Predictive Efficient Drive. Автоматика самостійно перемикає режими роботи між електричним та гібридним, аналізуючи маршрут, щоб зберегти заряд батареї для безперешкодного проїзду майбутніх зон із низьким рівнем викидів. На додачу, під час виробництва другої генерації було значно збільшено частку перероблених та екологічних матеріалів нетваринного походження.

Оновлення та модернізація лінійки для 2026 модельного року

Плановий рестайлінг приніс додаткові елементи вишуканості та розширює вибір для європейських покупців. Головні модернізації торкнулися популярної комплектації Mid+, а також спортивного виконання GR SPORT. Основні нововведення в оснащенні автомобілів 2026 року включають такі зміни:

Для комплектації Mid+ підготували нові 18-дюймові легкосплавні диски з матовим чорним механічним шліфуванням;

Сидіння переднього та заднього ряду в середній комплектації отримали елегантну тканинну оббивку Samara;

На передніх кріслах з'явилася контрастна сіра прострочка, а зону центральної консолі освіжили за рахунок декоративного оздоблення ручки перемикання передач збройовою сталлю (gunmetal);

Розширення серії GR SPORT: відтепер спортивне візуальне виконання GR SPORT стає доступним для замовлення з абсолютно всіма типами гібридних та плагін-гібридних силових агрегатів, представлених у лінійці.

Оновлений кросовер Toyota C-HR 2026 модельного року вже офіційно доступний для оформлення попередніх замовлень у дилерських мережах по всій території Європи.