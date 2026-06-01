Toyota запатентувала нову конструкцію прихованих дверних ручок

Деякі країни вже реагують на ці ризики на законодавчому рівні, зокрема в Китаї з 2027 року планують зобов'язати автовиробників оснащувати всі нові машини механічними системами відкривання дверей.

Проте, як пише Autoblog, Toyota вирішила не відмовлятися від аеродинамічних переваг потайних елементів, а натомість переосмислити сам принцип їхньої взаємодії з людиною. Компанія розробила нову конструкцію, яка покликана вирішити головні проблеми ергономіки та безпеки, і вже подала відповідну патентну заявку.

Суть винаходу та відмінності від існуючих аналогів

Заявка на патент під номером 20260139527 була зареєстрована минулого року та офіційно опублікована лише кілька днів тому. Документація свідчить про те, що інженери Toyota прагнуть створити приховану ручку, яку буде значно легше захопити та повернути в робоче положення, зберігши при цьому гладку лінію автомобільного кузова.

Більшість сучасних аналогів створюються виключно з урахуванням візуального стилю. Одні з них висуваються за допомогою вбудованих електромоторів, інші вимагають від користувача натиснути на один бік, щоб протилежний бік піднявся для захвату. Такі рішення виявляються незручними, якщо людина поспішає, має вологі руки або одягнена в зимові рукавички. Принципова відмінність розробки Toyota полягає в оптимізації кута прикладання сили та покращенні конструкції, що вже використовується на новому електричному кросовері Highlander EV.

Патентні креслення демонструють ручку, яка у стані спокою перебуває повністю врівень із кузовом. Під час активації частина механізму повертається навколо своєї осі, утворюючи під собою глибоку нішу. Завдяки цьому пальці водія або пасажира природним чином потрапляють у заглиблення, забезпечуючи надійне захоплення та необхідний важіль для легкого відкривання дверей без ризику зісковзування.

Практичність у реальному житті та перспективи впровадження