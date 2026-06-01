Toyota запатентовала новую конструкцию скрытых дверных ручек

Некоторые страны уже реагируют на эти риски на законодательном уровне, в частности в Китае с 2027 года планируют обязать автопроизводителей оснащать все новые машины механическими системами открывания дверей.

Однако, как пишет Autoblog, Toyota решила не отказываться от аэродинамических преимуществ потайных элементов, а вместо этого переосмыслить сам принцип их взаимодействия с человеком. Компания разработала новую конструкцию, которая призвана решить главные проблемы эргономики и безопасности, и уже подала соответствующую патентную заявку.

Суть изобретения и отличия от существующих аналогов

Заявка на патент под номером 20260139527 была зарегистрирована в прошлом году и официально опубликована лишь несколько дней назад. Документация свидетельствует о том, что инженеры Toyota стремятся создать скрытую ручку, которую будет значительно легче захватить и вернуть в рабочее положение, сохранив при этом гладкую линию автомобильного кузова.

Большинство современных аналогов создаются исключительно с учетом визуального стиля. Одни из них выдвигаются с помощью встроенных электромоторов, другие требуют от пользователя нажать на одну сторону, чтобы противоположная сторона поднялась для захвата. Такие решения оказываются неудобными, если человек спешит, имеет влажные руки или одет в зимние перчатки. Принципиальное отличие разработки Toyota заключается в оптимизации угла приложения силы и улучшении конструкции, что уже используется на новом электрическом кроссовере Highlander EV.

Патентные чертежи демонстрируют ручку, которая в состоянии покоя находится полностью вровень с кузовом. При активации часть механизма поворачивается вокруг своей оси, образуя под собой глубокую нишу. Благодаря этому пальцы водителя или пассажира естественным образом попадают в углубление, обеспечивая надежный захват и необходимый рычаг для легкого открывания дверей без риска соскальзывания.

Практичность в реальной жизни и перспективы внедрения