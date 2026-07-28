Toyota запатентовала новую систему борьбы с турбоямой для гибридных автомобилей

В параллельных гибридных системах с двумя электромоторами элементы выполняют разные функции: один двигатель работает как генератор, превращая механическую энергию двигателя в электричество, а второй помогает вращать колеса. Как сообщает CarBuzz, в патенте Toyota предлагается привлекать первый электромотор для решения другой задачи.

Когда автомобиль двигается на электротяге с выключенным бензиновым двигателем, а водитель начинает разгоняться, первый электродвигатель будет использоваться для принудительной раскрутки коленчатого вала. Поскольку даже при выключенном зажигании вращение двигателя создает циркуляцию воздуха в системе, это позволит раскручивать турбину и создавать необходимое давление наддува еще до того, как в цилиндры попадет топливно-воздушная смесь.

Сложность системы

Запатентованная разработка предполагает внедрение сложных методов и дополнительных датчиков. В частности, датчик давления во впускном коллекторе будет контролировать уровень сжатого воздуха, а электроника будет оценивать дорожные условия для предсказания действий водителя. Система будет иметь временные ограничения на активацию, чтобы оптимизировать расход энергии и избежать излишнего износа деталей.

Перспективы применения