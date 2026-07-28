Toyota запатентувала нову систему боротьби з турбоямами для гібридних автомобілів

У паралельних гібридних системах із двома електромоторами елементи виконують різні функції: один двигун працює як генератор, перетворюючи механічну енергію двигуна на електрику, а другий допомагає обертати колеса. Як повідомляє CarBuzz, у патенті Toyota пропонується залучати перший електромотор для вирішення іншого завдання.

Коли автомобіль рухається на електротязі із вимкненим бензиновим двигуном, а водій починає розганятися, перший електродвигун використовуватиметься для примусового розкручування колінчастого вала. Оскільки навіть при вимкненому запалюванні обертання двигуна створює циркуляцію повітря в системі, це дозволить розкручувати турбіну й створювати необхідний тиск наддуву ще до того, як у циліндри потрапить паливно-повітряна суміш.

Складність системи

Запатентована технологія передбачає використання складних алгоритмів та додаткових датчиків. Зокрема, датчик тиску у впускному колекторі контролюватиме рівень стисненого повітря, а електроніка оцінюватиме дорожні умови для передбачення дій водія. Система матиме часові обмеження на активацію, щоб оптимізувати витрату енергії та уникнути зайвого зносу деталей.

Перспективи застосування