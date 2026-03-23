BMW X5 мобилизовали в войска

Некоторое время этот автомобиль был вещественным доказательством по статье 290 Уголовного кодекса Украины – уничтожение или подделка номеров узлов транспортного средства. Поскольку виновных не установили, авто вместо простоя на штрафплощадке будет служить в бригаде морской пехоты.

Закарпатская областная прокуратура инициировала передачу авто военным и официально провела церемонию вручения машины армейцам. Об этом говорится в материале "Телекомпании М-студио".

Машин набралось на хороший автопаррк

Всего с начала полномасштабного вторжения россиян прокуроры Закарпатья передали ВСУ 40 транспортных средств, среди них было 5 грузовиков.

Кроме того, в январе–марте 2026 года на поддержку военных направлено более 17,25 млн грн, большинство средств – денежные переводы, остальные – имущество.

Военный с документами на на полученный автомобиль, стоящий позади. Фото: прокуратура Закарпатья

Процедура смены собственника сложная

Несмотря на то, что в Украине конфискованные автомобили все чаще передают на нужды Сил обороны, процесс их отчуждения слишком сложный по регламенту и процедуре.

Сначала открывается уголовное производство, далее суд накладывает арест на авто, после чего происходит рассмотрение дела. Только если доказано, что транспорт был орудием преступления или получен незаконно, его конфискуют и могут передать военным.

Поэтому быстро реализовать идею "отдать авто на фронт" не всегда возможно. С подобным постоянно сталкивается прокуратура, таможня, БЭБ, полиция, пограничная служба.



Детективы БЭБ в стороне не стоят

Три дня назад детективы БЭБ во Львовской области именно по такой процедуре передали военным автомобиль и прицеп, изъятые за экономические преступления.

BMW X5 и полуприцеп в армейских подразделениях тоже лишними не будут. БЭБ Львовщины

Скажем, прицеп использовался для незаконного перемещения товаров. Его арестовали, а дело передали в суд, постановлением которого осуществлена конфискация в доход государства.

По другому внедрению армейцам отправлено BMW X5 черного цвета. Его ввезли на территорию Украины под видом гуманитарной помощи с представлением недостоверных сведений для получения налоговых льгот.