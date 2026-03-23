Транспортний конфіскат законно мобілізували у війська

Деякий час цей автомобіль був речовим доказом за статтею 290 Кримінального кодексу України — знищення або підробка номерів вузлів транспортного засобу. Оскільки винних не встановили, авто замість простою на штрафмайданчику служитиме у бригаді морської піхоти.

Закарпатська обласна прокуратура ініціювала передачу авто військовим й офіційно провела церемонію вручення машини армійцям. Про це йдеться в матеріалі "Телекомпанії М-студіо".

Машин набралося на добрий автопарк

Загалом із початку повномасштабного вторгнення росіян прокурори Закарпаття передали ЗСУ 40 транспортних засобів, серед них було 5 вантажівок.

Крім того, у січні–березні 2026 року на підтримку військових спрямовано понад 17,25 млн грн, більшість коштів — грошові перекази, решта – майно.

Військовий з документами на на отриманий автобіль, що стоїть позадую. Фото: прокуратура Закарпаття

Процедура зміни власника складна

Попри те, що в Україні конфісковані автомобілі дедалі частіше передають на потреби Сил оборони, процес їх відчуження надто складний за регламентом та процедурою.

Спершу відкривається кримінальне провадження, далі суд накладає арешт на авто, після чого відбувається розгляд справи. Лише якщо доведено, що транспорт був знаряддям злочину або отриманий незаконно, його конфісковують і можуть передати військовим.

Тому швидко реалізувати ідею "віддати авто на фронт" не завжди можливо. З подібним постійно стикається прокуратура, митниця, БЕБ, поліція, прикордонна служба.



Детективи БЕБ осторонь не стоять

Три дні тому детективи БЕБ у Львівській області саме за такою процедурою передали військовим автомобіль та причіп, вилучені за економічні злочини.

BMW X5 та напівпричеп в армійських підрозділах зайвими не будуть. БЕБ Львівщини

Скажімо, причіп використовувався для незаконного переміщення товарів. Його влучили, арештували, а справу передали до суду, ухвалою якого здійснена конфіскація в дохід держави.

За іншим впровадження армійцям відправлено BMW X5 чорного кольору. Його ввезли на територію України під виглядом гуманітарної допомоги із поданням недостовірних відомостей для отримання податкових пільг.