Три колеса вместо барьеров: раненые защитники получили электроскутеры для ежедневной мобильности

Такой транспорт имеет повышенную устойчивость, простое управление и позволяет самостоятельно передвигаться без посторонних. Фактически, это более современная замена колесным креслам.

О знаковом подарке ветеранам рассказала в своем релизе прессслужба Броварской громады.

Электротрициклы для независимого передвижения

Переданы защитникам электроскутеры созданы для людей, которым важно сохранить максимальную мобильность после травм. В отличие от обычных двухколесных моделей трехколесная конструкция обеспечивает большую устойчивость во время движения и остановок, что особенно важно для пользователей с ограниченной подвижностью.

Машины оборудованы удобным сиденьем, широкой базой и простым управлением. Конструкция позволяет использовать их не только для поездок по улице, но и для бытовых задач – от посещения магазинов до передвижения по территории общины.

Фото: Броварская громада

На что способны электроскутеры Maxxter ANT

Основанием трицикла является бесщеточный электродвигатель постоянного тока мощностью 500 Вт, работающий от аккумуляторной системы напряжением 60 В.

Запас энергии позволяет преодолевать до 60 км на одном заряде, а максимальная скорость составляет 35 км/ч.

Для повседневного использования предусмотрен аккумулятор емкостью 20 А-час. Полная зарядка занимает около 6 - 8 часов.

Аккумуляторный трицикл рассчитан на погрузку до 250 кг, что позволяет перевозить не только водителя, но и дополнительный багаж. Его собственная масса составляет 95 кг, а габариты – 1580×690×1000 мм. С таким размером можно спокойно протиснуться в любую офисную стандартную дверь, заехать в магазин и даже проехать в междурядье сетевых маркетов.

Фото: Броварская громада

Практический транспорт с грузовыми возможностями

Конструкция таких трициклов практична: спереди предусмотрена корзина для вещей, а задняя часть может трансформироваться в грузовую платформу.

Подвеска адаптирована для комфортного движения: спереди используется телескопическая вилка, а сзади – маятниковая система с двумя гидравлическими амортизаторами. За торможение отвечают барабанные механизмы на переднем и заднем колесе.

Фото: Броварская громада

Колеса размером 3.00-8 и трехколесная схема делают такой транспорт стабильнее обычного электроскутера, особенно во время медленного движения или маневрирования.

Техника для возвращения к активной жизни

Передача трициклов состоялась в рамках программы "Забота" при поддержке Киевского областного совета, Броварского общества и социально ответственного бизнеса.

Для ветеранов и военных после тяжелых травм такие транспортные средства (см. видео с описанием внизу) становятся не просто средством передвижения, а инструментом возвращения к самостоятельной жизни и преодоления ежедневных барьеров.