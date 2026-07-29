Три колеса замість бар’єрів: поранені захисники отримали електроскутери для щоденної мобільності

Такий транспорт має підвищену стійкість, просте керування та дозволяє самостійно пересуватися без допомоги сторонніх. Фактично, це більш сучасна заміна кріслам колісним.

Про дарунок ветеранам розповіла у своєму релізі пресслужба Броварської громади.

Електротрицикли для незалежного пересування

Передані захисникам електроскутери створені для людей, яким важливо зберегти максимальну мобільність після травм. На відміну від звичайних двоколісних моделей, триколісна конструкція забезпечує більшу стійкість під час руху та зупинок, що особливо важливо для користувачів з обмеженою рухливістю.

Машини обладнані зручним сидінням, широкою базою та простим керуванням. Конструкція дозволяє використовувати їх не лише для поїздок вулицею, а й для побутових завдань – від відвідування магазинів до пересування територією громади.

Фото: Броварська громада

На що здатні електроскутери Maxxter ANT

Основою трицикла є безщітковий електродвигун постійного струму потужністю 500 Вт, який працює від акумуляторної системи напругою 60 В.

Запас енергії дозволяє долати до 60 км на одному заряді, а максимальна швидкість становить 35 км/год.

Для повсякденного використання передбачений акумулятор місткістю 20 А-год. Повна зарядка займає близько 6–8 годин.

Акумуляторний трицикл розрахований на навантаження до 250 кг, що дозволяє перевозити не лише водія, а й додатковий багаж. Його власна маса становить 95 кг, а габарити – 1580×690×1000 мм. З таким розміром можна спокійно протиснутися в будь-які офісні стандартні двері, заїхати до магазину і навіть проїхати в міжрядді мережевих маркетів.

Фото: Броварська громада

Практичний транспорт із вантажними можливостями

Конструкція таких трициклів практична: спереду передбачений кошик для речей, а задня частина може трансформуватися у вантажну платформу.

Підвіска адаптована для комфортного руху: спереду використовується телескопічна вилка, а ззаду – маятникова система з двома гідравлічними амортизаторами. За гальмування відповідають барабанні механізми на передньому та задніх колесах.

Фото: Броварська громада

Колеса розміром 3.00-8 та триколісна схема роблять такий транспорт стабільнішим за звичайний електроскутер, особливо під час повільного руху або маневрування.

Техніка для повернення до активного життя

Передача трициклів відбулася в межах програми "Турбота" за підтримки Київської обласної ради, Броварської громади та соціально відповідального бізнесу.

Для ветеранів та військових після важких травм такі транспортні засоби (див. відео з описом внизу) стають не просто засобом пересування, а інструментом повернення до самостійного життя та подолання щоденних бар’єрів.