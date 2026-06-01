Uber запустил в Токио поездки на дрифт-такси

Uber решил сыграть на любви туристов к японской автомобильной культуре и запустил в Токио лимитированный сервис Uber Drift, сообщает Hypebeast. Это часть глобальной серии Uber Go Anywhere: клиент бронирует поездку через приложение, но вместо обычного маршрута по городу получает трансфер на трек и дрифт-сессию на пассажирском сиденье.

Кстати в Украине впервые протестировали такси с дистанционным управлением

Такси, которое везет не в ресторан, а на дрифт

Формально это все еще сервис Uber. Пассажира забирают из отеля в Токио на Uber Black и везут на Mobara Twin Circuit - технический трек неподалеку японской столицы. Но дальше начинается уже совсем другая история.

На трассе гостей пересаживают в настоящие иконы JDM-культуры: Nissan Silvia S15 и Nissan 180SX. За рулем - лицензированные пилоты Formula Drift. Пассажир сидит рядом и переживает то, что раньше было доступно преимущественно тем, кто имел знакомых в местной дрифт-тусовке.

Смысл Uber Drift не в том, чтобы научить клиента управлять автомобилем в заносе. Это именно пассажирский опыт: профессионал ведет машину, а гость чувствует дрифт изнутри.

90 минут боком

По данным Hypebeast, трековая часть длится примерно 90 минут. В это время пилоты выполняют тандемные заезды - когда два автомобиля проходят повороты боком почти рядом друг с другом. Скорость во время сессий может достигать 100 км/ч.

Именно тандемный дрифт и делает эту историю зрелищной. Это не просто “машина скользит по трассе”. Это контролируемая работа двух автомобилей, которые движутся синхронно, с минимальной дистанцией и постоянной коррекцией траектории.

Для безопасности участникам выдают шлемы. Также нужно быть в одежде с длинными рукавами, длинных штанах и закрытой обуви. Это важное уточнение: Uber продает эмоции, но формат все же остается трековым автоспортивным опытом, а не просто развлечением в городском такси.

Почему именно Silvia S15 и 180SX

Выбор автомобилей здесь не случайный. Nissan Silvia S15 и Nissan 180SX - это одни из самых известных машин японской дрифт-культуры. Их любят за задний привод, простую и прочную конструкцию, большой тюнинг-потенциал и культовый статус среди фанатов JDM.

Для туриста это тоже важно. Uber Drift продает не абстрактную поездку на спортивном авто, а именно японскую автомобильную атмосферу. Silvia и 180SX сразу создают правильный контекст: это машины, которые ассоциируются не с глянцевым суперкар-туризмом, а с ночными паркингами, треками, шинным дымом и локальной культурой.

Доступ ограничен

Uber Drift будет работать не постоянно. Бронирование открыли 27 мая 2026 года через приложение Uber, а сами сессии продлятся с 3 июня по 1 июля 2026 года. Количество мест очень ограничено - только четыре группы в день.

Одна бронь рассчитана на группу от одного до четырех человек. По информации The Beep и TravelTalk, цена стартует от 30 000 иен за группу, то есть примерно 265 австралийских долларов. В пакет входят трансферы Uber Black, трековая сессия и базовое защитное снаряжение.

Для Токио такой формат выглядит логично. Город давно стал магнитом для фанатов японских автомобилей, но “настоящий” дрифт для туристов оставался сложнодоступным. Нужны были контакты, знание местной сцены и понимание, куда ехать. Uber просто упаковал это в понятный формат: открыл приложение, забронировал, поехал.

Также интересно депутаты предлагают штрафовать украинцев за дрифт

Это уже не просто такси

Uber в последние годы пытается выходить за пределы обычного райдхейлинга. Серия Go Anywhere уже включала необычные туристические форматы, а Uber Drift стал ее дебютом в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Для компании это способ продавать не только перемещение из точки А в точку Б, а готовый опыт. В данном случае - очень японский и очень автомобильный. Клиент получает не транспорт, а историю, которую потом захочется показать в соцсетях.

Для автокультуры это тоже интересный момент. Дрифт, который десятилетиями имел полуподпольный имидж, все чаще становится легальным, контролируемым и коммерческим продуктом. С одной стороны, это делает его более доступным. С другой - немного убирает ту самую “уличную” романтику, ради которой многие им и увлеклись.

Может ли такое появиться в Украине