Uber запустив у Токіо поїздки на дрифт-таксі

Uber вирішив зіграти на любові туристів до японської автомобільної культури та запустив у Токіо лімітований сервіс Uber Drift, повідомляє Hypebeast. Це частина глобальної серії Uber Go Anywhere: клієнт бронює поїздку через застосунок, але замість звичайного маршруту містом отримує трансфер на трек і дрифт-сесію на пасажирському сидінні.

Таксі, яке везе не в ресторан, а на дрифт

Формально це все ще сервіс Uber. Пасажира забирають з готелю в Токіо на Uber Black і везуть на Mobara Twin Circuit — технічний трек неподалік японської столиці. Але далі починається вже зовсім інша історія.

На трасі гостей пересаджують у справжні ікони JDM-культури: Nissan Silvia S15 та Nissan 180SX. За кермом — ліцензовані пілоти Formula Drift. Пасажир сидить поруч і переживає те, що раніше було доступне переважно тим, хто мав знайомих у місцевій дрифт-тусовці.

Сенс Uber Drift не в тому, щоб навчити клієнта керувати автомобілем у заносі. Це саме пасажирський досвід: професіонал веде машину, а гість відчуває дрифт ізсередини.

90 хвилин боком

За даними Hypebeast, трекова частина триває приблизно 90 хвилин. У цей час пілоти виконують тандемні заїзди — коли два автомобілі проходять повороти боком майже поруч один з одним. Швидкість під час сесій може сягати 100 км/год.

Саме тандемний дрифт і робить цю історію видовищною. Це не просто “машина ковзає по трасі”. Це контрольована робота двох автомобілів, які рухаються синхронно, із мінімальною дистанцією та постійною корекцією траєкторії.

Для безпеки учасникам видають шоломи. Також потрібно бути в одязі з довгими рукавами, довгих штанах і закритому взутті. Це важливе уточнення: Uber продає емоції, але формат усе ж залишається трековим автоспортивним досвідом, а не просто розвагою у міському таксі.

Чому саме Silvia S15 і 180SX

Вибір автомобілів тут не випадковий. Nissan Silvia S15 і Nissan 180SX — це одні з найвідоміших машин японської дрифт-культури. Їх люблять за задній привід, просту й міцну конструкцію, великий тюнінг-потенціал і культовий статус серед фанатів JDM.

Для туриста це теж важливо. Uber Drift продає не абстрактну поїздку на спортивному авто, а саме японську автомобільну атмосферу. Silvia та 180SX одразу створюють правильний контекст: це машини, які асоціюються не з глянцевим суперкар-туризмом, а з нічними паркінгами, треками, шинним димом і локальною культурою.

Доступ обмежений

Uber Drift працюватиме не постійно. Бронювання відкрили 27 травня 2026 року через застосунок Uber, а самі сесії триватимуть з 3 червня до 1 липня 2026 року. Кількість місць дуже обмежена — лише чотири групи на день.

Одна бронь розрахована на групу від одного до чотирьох людей. За інформацією The Beep та TravelTalk, ціна стартує від 30 000 єн за групу, тобто приблизно 265 австралійських доларів. У пакет входять трансфери Uber Black, трекова сесія та базове захисне спорядження.

Для Токіо такий формат виглядає логічно. Місто давно стало магнітом для фанатів японських автомобілів, але “справжній” дрифт для туристів залишався складнодоступним. Потрібні були контакти, знання місцевої сцени та розуміння, куди їхати. Uber просто запакував це в зрозумілий формат: відкрив застосунок, забронював, поїхав.

Це вже не просто таксі

Uber останніми роками намагається виходити за межі звичайного райдхейлінгу. Серія Go Anywhere уже включала незвичні туристичні формати, а Uber Drift став її дебютом в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Для компанії це спосіб продавати не лише переміщення з точки А в точку Б, а готовий досвід. У цьому випадку — дуже японський і дуже автомобільний. Клієнт отримує не транспорт, а історію, яку потім захочеться показати в соцмережах.

Для автокультури це теж цікавий момент. Дрифт, який десятиліттями мав напівпідпільний імідж, дедалі частіше стає легальним, контрольованим і комерційним продуктом. З одного боку, це робить його доступнішим. З іншого — трохи прибирає ту саму “вуличну” романтику, заради якої багато хто ним і захопився.

