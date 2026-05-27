В Україні вперше протестували таксі з дистанційним керуванням: як це працює

На території Міжнародного аеропорту “Бориспіль” компанія Uklon презентувала перше в Україні дослідження та пілотне тестування технології remote driving — дистанційного керування автомобілем у реальному часі, повідомляє Авто24. Ця технологія вважається проміжною ланкою між звичайним автомобілем із водієм та повністю автономним транспортом, зокрема майбутніми роботаксі.

Таксі їде, але водія в салоні немає

З боку все виглядає майже як сцена з майбутнього. Звичайний електромобіль Nissan Leaf рухається територією аеропорту, реагує на команди, маневрує, змінює напрямок. Але водія за кермом, як правило, немає. Він перебуває окремо, за спеціальною станцією керування. Однак на українських дорогах загального користування рух безпілотних авто заборонено. Тому найчастіше другий водій все-таки знаходиться в салоні – чи за кермом, чи на місці пасажира. І він може виправити ситуацію в критичний момент.

Перед віддаленим водієм – інтерфейс автосимулятора: екрани з відео з камер автомобіля, органи керування та програмне забезпечення, яке передає команди машині в режимі реального часу. Автомобіль, своєю чергою, оснащений камерами, датчиками, лідаром і системами зв’язку.

Тобто це ще не повністю безпілотне авто, яке самостійно приймає всі рішення. Але це важливий етап. Машина вже може їхати без фізичної присутності водія в салоні, а людина керує нею дистанційно.

Чому для тестів обрали «Бориспіль»

Майданчиком для першого пілоту став Міжнародний аеропорт “Бориспіль”. Нині повітряний простір України закритий, але інфраструктура аеропорту дозволяє безпечно тестувати нові транспортні рішення в контрольованому середовищі.

Адже дистанційно керований автомобіль тут працює не в лабораторії, а в умовах, наближених до реальних: з простором для маневрів, дорожньою інфраструктурою, різними сценаріями руху та потребою у стабільному зв’язку.

Генеральний директор аеропорту «Бориспіль» Олексій Дубревський зазначив, що навіть в умовах закритого неба аеропорт продовжує підтримувати проєкти, пов’язані з майбутнім мобільності, цифрової інфраструктури та нових транспортних технологій. За його словами, після відновлення польотів конкурентоспроможність сучасних аеропортів визначатиметься не лише інфраструктурою, а й здатністю інтегрувати інноваційні рішення.

Це місток до роботаксі

В Uklon вважають, що технологія remote driving є містком до повністю автономних автомобілів. Адже перш ніж випускати на дороги повністю безпілотні авто, потрібно відпрацювати проміжні технології, сценарії безпеки, зв’язок, реакцію системи на нештатні ситуації та майбутні правила гри.

СЕО Uklon Сергій Гришков наголошує, що світ швидко рухається в напрямку дистанційних та автономних мобільних систем. За його словами, для України важливо не втрачати технологічний темп навіть попри виклики війни.

Під час випробувань компанія хоче зрозуміти, як така технологія працює за різних умов, які обмеження має, які вимоги висуває до зв’язку, інфраструктури, водіїв-операторів і майбутнього законодавства.

Денис Казван, Віцепрезидент з комунікацій в Uklon, впевнений що Uklon стане одним з операторів роботаксі в Україні. Адже вже зараз у світі в комерційній експлуатації працює кілька тисяч безпілотних таксі. І відпрацювання технологій для цієї технології треба починати з віддаленого керування, щоб поступово вийти на управління повністю автономними машинами.

Технологію надала естонська Elmo

Постачальником технології для українського експерименту стала естонська компанія Elmo. Її рішення вже сертифіковане в Європі, а також працює для українських військових при керуванні безпілотними наземними дронами.

Система працює завдяки комплексу камер, датчиків, лідару, спеціального програмного забезпечення та мобільного зв’язку. Усе це має передавати водієві повну картину того, що відбувається навколо автомобіля, а машині — миттєві команди від оператора.

Затримка сигналу тут критична. Якщо кермо, гальма або акселератор реагують із запізненням, технологія втрачає сенс. Тому важливою частиною проєкту стала участь Київстар.

Без стабільного зв’язку нічого не поїде

СЕО Київстар Олександр Комаров зазначив, що стабільне з’єднання з мінімальною затримкою є фундаментом для роботи дистанційного транспорту. Це той випадок, коли мобільна мережа стає не просто сервісом для смартфона, а частиною транспортної інфраструктури.

У цьому проєкті є й корпоративна логіка. У квітні 2025 року Uklon придбала компанія Київстар. Тож тестування дистанційного автомобіля стало прикладом того, як телеком і IT-сервіс можуть працювати разом над новими мобільними продуктами.

Технологія може допомогти ветеранам

Окремий акцент проєкту — інклюзивність. До тестування залучені водії-партнери Uklon, зокрема ветеран війни Дмитро, який пересувається за допомогою крісла колісного.

Для людей з ампутаціями нижніх кінцівок дистанційне керування відкриває додаткові можливості. Оператор може керувати автомобілем зі спеціальної станції, зокрема за допомогою ручного управління. У перспективі це може змінити підхід до роботи водіїв, логістики та сервісів мобільності для людей, яким складно або неможливо керувати звичайним автомобілем з місця водія.



Коли чекати роботаксі в Україні