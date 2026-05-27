В Украине впервые протестировали такси с дистанционным управлением: как это работает

На территории Международного аэропорта “Борисполь” компания Uklon представила первое в Украине исследование и пилотное тестирование технологии remote driving - дистанционного управления автомобилем в реальном времени, сообщает Авто24. Эта технология считается промежуточным звеном между обычным автомобилем с водителем и полностью автономным транспортом, в частности будущими роботакси.

Такси едет, но водителя в салоне нет

Со стороны все выглядит почти как сцена из будущего. Обычный электромобиль Nissan Leaf движется по территории аэропорта, реагирует на команды, маневрирует, меняет направление. Но водителя за рулем, как правило, нет. Он находится отдельно, за специальной станцией управления. Однако на украинских дорогах общего пользования движение беспилотных авто запрещено. Поэтому чаще всего второй водитель все-таки находится в салоне – или за рулем, или на месте пассажира. И он может исправить ситуацию в критический момент.

Перед удаленным водителем – интерфейс автосимулятора: экраны с видео с камер автомобиля, органы управления и программное обеспечение, которое передает команды машине в режиме реального времени. Автомобиль, свою очередь, оснащен камерами, датчиками, лидаром и системами связи.

То есть это еще не полностью беспилотное авто, которое самостоятельно принимает все решения. Но это важный этап. Машина уже может ехать без физического присутствия водителя в салоне, а человек управляет ею дистанционно.

Почему для тестов выбрали "Борисполь"

Площадкой для первого пилота стал Международный аэропорт “Борисполь”. Сейчас воздушное пространство Украины закрыто, но инфраструктура аэропорта позволяет безопасно тестировать новые транспортные решения в контролируемой среде.

Ведь дистанционно управляемый автомобиль здесь работает не в лаборатории, а в условиях, приближенных к реальным: с пространством для маневров, дорожной инфраструктурой, различными сценариями движения и потребностью в стабильной связи.

Генеральный директор аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский отметил, что даже в условиях закрытого неба аэропорт продолжает поддерживать проекты, связанные с будущим мобильности, цифровой инфраструктуры и новых транспортных технологий. По его словам, после восстановления полетов конкурентоспособность современных аэропортов будет определяться не только инфраструктурой, но и способностью интегрировать инновационные решения.

Это мостик к роботакси

В Uklon считают, что технология remote driving является мостиком к полностью автономным автомобилям. Ведь прежде чем выпускать на дороги полностью беспилотные авто, нужно отработать промежуточные технологии, сценарии безопасности, связь, реакцию системы на нештатные ситуации и будущие правила игры.

СЕО Uklon Сергей Гришков отмечает, что мир быстро движется в направлении дистанционных и автономных мобильных систем. По его словам, для Украины важно не терять технологический темп даже несмотря на вызовы войны.

Во время испытаний компания хочет понять, как такая технология работает при различных условиях, какие ограничения имеет, какие требования выдвигает к связи, инфраструктуры, водителей-операторов и будущего законодательства.

Денис Казван, Вице-президент по коммуникациям в Uklon, уверен что Uklon станет одним из операторов роботакси в Украине. Ведь уже сейчас в мире в коммерческой эксплуатации работает несколько тысяч беспилотных такси. И отработка технологий для этой технологии надо начинать с удаленного управления, чтобы постепенно выйти на управление полностью автономными машинами.

Технологию предоставила эстонская Elmo

Поставщиком технологии для украинского эксперимента стала эстонская компания Elmo. Ее решение уже сертифицировано в Европе, а также работает для украинских военных при управлении беспилотными наземными дронами.

Система работает благодаря комплексу камер, датчиков, лидара, специального программного обеспечения и мобильной связи. Все это должно передавать водителю полную картину того, что происходит вокруг автомобиля, а машине - мгновенные команды от оператора.

Задержка сигнала здесь критическая. Если руль, тормоза или акселератор реагируют с опозданием, технология теряет смысл. Поэтому важной частью проекта стало участие Киевстар.

Без стабильной связи ничего не поедет

СЕО Киевстар Александр Комаров отметил, что стабильное соединение с минимальной задержкой является фундаментом для работы дистанционного транспорта. Это тот случай, когда мобильная сеть становится не просто сервисом для смартфона, а частью транспортной инфраструктуры.

В этом проекте есть и корпоративная логика. В апреле 2025 года Uklon приобрела компания Киевстар. Поэтому тестирование дистанционного автомобиля стало примером того, как телеком и IT-сервис могут работать вместе над новыми мобильными продуктами.

Технология может помочь ветеранам

Отдельный акцент проекта - инклюзивность. К тестированию привлечены водители-партнеры Uklon, в частности ветеран войны Дмитрий, который передвигается с помощью кресла колесного.

Для людей с ампутациями нижних конечностей дистанционное управление открывает дополнительные возможности. Оператор может управлять автомобилем со специальной станции, в частности с помощью ручного управления. В перспективе это может изменить подход к работе водителей, логистики и сервисов мобильности для людей, которым сложно или невозможно управлять обычным автомобилем с места водителя.



