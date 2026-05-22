В Польше могут запустить беспилотные такси уже в этом году

Новые правила вступят в силу через месяц – 23 июня 2026 года. Они позволяют проводить испытания автомобилей без водителя на дорогах общего пользования.

Ранее такие проекты фактически были заблокированы из-за законодательных ограничений. Теперь – дорога открыта, о чем сообщает Vitrina.pl.

Кто будет запускать роботакси

Одним из главных участников будущего рынка может стать компания Eternis – партнер сервисов Uber и Bolt в Польше. Руководитель компании Камиль Лещинский заявил, что фирма планирует уже в этом году закупить первые автомобили и начать тестирование автономного транспорта.

По его словам, Польша рассматривается как один из приоритетных европейских рынков для развития беспилотного транспорта.

Интерес к стране проявляют и крупные международные игроки. В Bolt ранее заявляли, что до 2035 года компания планирует вывести на дороги около 100 тысяч автономных автомобилей. В Uber также подтверждали, что изучают возможность запуска роботакси в Польше.

Впрочем, в компаниях признают: для массового запуска еще нужно решить ряд технических проблем. Прежде всего речь идет о точности цифровых карт и стабильности связи, от которых напрямую зависит безопасность беспилотных авто.



Сколько стоит разрешение

Для тестирования автономных автомобилей компаниям придется получить специальное разрешение от Национального координатора исследований. Документ будет выдаваться максимум на три года.

Стоимость разрешения зависит от масштаба испытаний:

в пределах одного воеводства – 20 тысяч злотых (236 тыс. грн);

для пяти воеводств – 40 тысяч злотых (472 тыс. грн).

За внесение изменений в разрешение придется дополнительно оплатить 5 тысяч злотых (59 тыс. грн).

После выдачи разрешения о запуске тестов будут информировать полицию и пожарную службу. За эксплуатацию беспилотного транспорта без разрешения предусмотрен штраф от 100 до 200 тысяч злотых, то есть в пределах 1,18 – 2,36 млн грн.

Как к этому относятся поляки

Несмотря на дискуссии о безопасности, интерес к автономному транспорту среди жителей Польши остается высоким. По данным Rzeczpospolita, около 35% поляков положительно относятся к идее беспилотных автомобилей.

Мировой рынок роботакси сейчас активно развивается. Среди лидеров отрасли называют Waymo, Zoox и китайскую Baidu, которая уже тестирует свои беспилотные технологии в Европе.