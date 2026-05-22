У Польщі можуть запустити безпілотні таксі вже у цьому році

Нові правила набудуть чинності через місяць – 23 червня 2026 року. Вони дозволяють проводити випробування автомобілів без водія на дорогах загального користування.

Раніше такі проєкти фактично були заблоковані через законодавчі обмеження. Тепер – дорога відкрита, про що повідомляє Vitrina.pl.

Хто запускатиме роботаксі

Одним із головних учасників майбутнього ринку може стати компанія Eternis - партнер сервісів Uber та Bolt у Польщі. Керівник компанії Каміль Лещинський заявив, що фірма планує вже цього року закупити перші автомобілі та розпочати тестування автономного транспорту.

За його словами, Польща розглядається як один із пріоритетних європейських ринків для розвитку безпілотного транспорту.

Інтерес до країни проявляють і великі міжнародні гравці. У Bolt раніше заявляли, що до 2035 року компанія планує вивести на дороги близько 100 тисяч автономних автомобілів. В Uber також підтверджували, що вивчають можливість запуску роботаксі у Польщі.

Втім, у компаніях визнають: для масового запуску ще потрібно вирішити низку технічних проблем. Насамперед ідеться про точність цифрових карт та стабільність зв’язку, від яких напряму залежить безпека безпілотних авто.



Скільки коштує дозвіл

Для тестування автономних автомобілів компаніям доведеться отримати спеціальний дозвіл від Національного координатора досліджень. Документ видаватиметься максимум на три роки.

Вартість дозволу залежить від масштабу випробувань:

в межах одного воєводства – 20 тисяч злотих (236 тис. грн);

для п’яти воєводств – 40 тисяч злотих (472 тис. грн).

За внесення змін до дозволу доведеться додатково сплатити 5 тисяч злотих (59 тис. грн).

Після видачі дозволу про запуск тестів інформуватимуть поліцію та пожежну службу. За експлуатацію безпілотного транспорту без дозволу передбачений штраф від 100 до 200 тисяч злотих, тобто в межах 1,18 – 2,36 млн грн.

Як до цього ставляться поляки

Попри дискусії щодо безпеки, інтерес до автономного транспорту серед жителів Польщі залишається високим. За даними Rzeczpospolita, близько 35% поляків позитивно ставляться до ідеї безпілотних автомобілів.

Світовий ринок роботаксі зараз активно розвивається. Серед лідерів галузі називають Waymo, Zoox та китайську Baidu, яка вже тестує свої безпілотні технології у Європі.