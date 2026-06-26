Откуда украинские фермеры завозят больше тракторов

Крупнейшими поставщиками остаются упомянутые выше Германия, США и Китай. По данным Государственной таможенной службы, в январе-мае этого года импорт тракторов достиг 360 млн долларов против 355,9 млн долларов за тот же период 2025 года.

Только в мае в Украину ввезли тракторов на 65,5 млн долларов. Это почти на 9% больше, чем в мае прошлого года, однако на 21,6% меньше по сравнению с апрелем 2026 года. Об этом пишет open4business.com.ua.

Крупнейшим поставщиком тракторной техники стала Германия, откуда было импортировано машин на 71,4 млн долларов. Практически столько же техники поступило из США – на 71,3 млн долларов. Третье место занял Китай с показателем 66,6 млн долларов.

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Для сравнения: в прошлом году по итогам пяти месяцев лидером по поставкам тракторов были США, тогда как Германия занимала второе место.

В то же время экспорт украинских тракторов по-прежнему остается незначительным. За январь-май за границу было поставлено техники на сумму 3,94 млн долларов, преимущественно в Бельгию.

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Напомним, по итогам 2025 года Украина импортировала тракторов на 845,7 млн долларов, что на 7,9% больше, чем годом ранее. Экспорт за тот же период составил 6,6 млн долларов.