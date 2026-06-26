Звідки українські фермери завозять найбільше тракторів

Найбільшими постачальниками залишаються Німеччина, США та Китай. За даними Державної митної служби, у січні-травні цього року імпорт тракторів сягнув 360 млн доларів проти 355,9 млн доларів за той самий період 2025 року.

Лише у травні в Україну ввезли тракторів на 65,5 млн доларів. Це майже на 9% більше, ніж у травні минулого року, однак на 21,6% менше порівняно з квітнем 2026 року. Про це пише open4business.com.ua.

Найбільшим постачальником тракторної техніки стала Німеччина, звідки імпортовано машин на 71,4 млн доларів. Практично стільки ж техніки надійшло зі США – на 71,3 млн доларів. Третє місце посів Китай із показником 66,6 млн доларів.

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Для порівняння, торік за підсумками п'яти місяців лідером із постачання тракторів були США, тоді як Німеччина посідала друге місце.

Водночас експорт українських тракторів продовжує залишатися незначним. За січень-травень за кордон поставлено техніки на 3,94 млн доларів, переважно до Бельгії.

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Нагадаємо, за підсумками 2025 року Україна імпортувала тракторів на 845,7 млн доларів, що на 7,9% більше, ніж роком раніше. Експорт за той самий період становив 6,6 млн доларів.