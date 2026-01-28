Украина вошла в десятку стран Европы по продажам электромобилей

В 2025 году в Украине было продано 24,4 тыс. новых легковых электромобилей. Это на 112,8% больше, чем годом ранее (11,5 тыс. шт.), и один из самых высоких темпов роста в Европе. Доля электрокаров в структуре рынка новых авто достигла 29,3%, что стало ключевым фактором роста позиций Украины в европейском рейтинге, сообщает AUTO-Consulting.

Украина - уже в ТОП-10 по доле электрокаров

Благодаря такой динамике Украина вошла в ТОП-10 европейских авторынков по доле электромобилей, заняв 9 место. Для сравнения: еще в 2024 году наша страна находилась лишь на 15-й позиции с показателем 16,1%.

Фактически, менее чем за год Украина прыгнула сразу на шесть ступенек вверх, обогнав ряд рынков со значительно более стабильной экономикой и государственной поддержкой электротранспорта.

Европейский контекст: Украина - среди лидеров роста

Стоит отметить, что 2025 год в целом был положительным для европейского рынка электромобилей. Даже лидер сегмента - Норвегия - продемонстрировала рост продаж электрокаров более чем на 50% по сравнению с 2024 годом, несмотря на почти полную электрификацию рынка (95,9% доли BEV).

Впрочем, по темпам прироста Украина уступила лишь двум странам: Польша - +161,5% и Исландия - +125%.

Таким образом, Украина вошла в тройку европейских лидеров по темпам роста рынка новых электрокаров.

Абсолютные объемы: постепенно догоняем крупные рынки

В абсолютных цифрах Украина в 2025 году заняла 16 место среди европейских стран по количеству проданных новых электромобилей, поднявшись на две позиции по сравнению с 2024 годом. Это важный сигнал: рынок растет не только относительно, но и в реальных объемах.

Что это означает для рынка

Бум электрокаров в 2025 году стал для Украины не разовым всплеском, а структурным изменением. Высокая доля BEV в продажах, стремительная динамика и рост роли Украины в европейской статистике свидетельствуют о формировании полноценного электромобильного рынка - даже в условиях войны, нестабильной энергетики и ограниченных программ поддержки.