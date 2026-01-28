Україна ввійшла в десятку країн Європи за продажами електромобілів

У 2025 році в Україні було продано 24,4 тис. нових легкових електромобілів. Це на 112,8% більше, ніж роком раніше (11,5 тис. шт.), і один із найвищих темпів зростання в Європі. Частка електрокарів у структурі ринку нових авто сягнула 29,3%, що стало ключовим фактором зростання позицій України в європейському рейтингу, повідомляє AUTO-Consulting.

Також цікаво які електромобілі купували українці в регіонах

Україна — вже в ТОП-10 за часткою електрокарів

Завдяки такій динаміці Україна увійшла до ТОП-10 європейських авторинків за часткою електромобілів, посівши 9 місце. Для порівняння: ще у 2024 році наша країна перебувала лише на 15-й позиції з показником 16,1%.

Фактично, менш ніж за рік Україна стрибнула одразу на шість сходинок угору, обігнавши низку ринків із значно стабільнішою економікою та державною підтримкою електротранспорту.

Європейський контекст: Україна — серед лідерів зростання

Варто зазначити, що 2025 рік загалом був позитивним для європейського ринку електромобілів. Навіть лідер сегмента — Норвегія — продемонструвала зростання продажів електрокарів більш ніж на 50% у порівнянні з 2024 роком, попри майже повну електрифікацію ринку (95,9% частки BEV).

Втім, за темпами приросту Україна поступилася лише двом країнам: Польща — +161,5% та Ісландія — +125%.

Таким чином, Україна увійшла до трійки європейських лідерів за темпами зростання ринку нових електрокарів.

Абсолютні обсяги: поступово наздоганяємо великі ринки

В абсолютних цифрах Україна у 2025 році посіла 16 місце серед європейських країн за кількістю проданих нових електромобілів, піднявшись на дві позиції порівняно з 2024 роком. Це важливий сигнал: ринок зростає не лише відносно, а й у реальних обсягах.

До речі скільки коштує зарядка електромобіля у Польщі



Що це означає для ринку

Бум електрокарів у 2025 році став для України не разовим сплеском, а структурною зміною. Висока частка BEV у продажах, стрімка динаміка та зростання ролі України в європейській статистиці свідчать про формування повноцінного електромобільного ринку — навіть в умовах війни, нестабільної енергетики та обмежених програм підтримки.