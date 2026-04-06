Украинцы меньше покупают новых электромобилей: в марте приобрели больше бензиновых

BYD Leopard 3
В марте 2026 года структура рынка новых авто в Украине заметно изменилась в пользу традиционных двигателей. По данным Укравтопром, их доля выросла до 64%, тогда как год назад составляла 58%.
Наибольшую долю рынка сохраняют бензиновые автомобили. В марте они охватили 42% продаж против примерно 37% за аналогичный период 2025 года. Это свидетельствует о стабильном спросе на классические решения, несмотря на активное продвижение альтернативных силовых установок.
В то же время сегмент гибридов продолжает постепенно расти. Их доля увеличилась до почти 32% против 28% в прошлом году, что указывает на постепенный переход части покупателей к более экономичным и технологичным моделям без полного отказа от ДВС.
Дизельные авто остаются относительно стабильными. В марте их доля составила 22% против 21% годом ранее, что подтверждает сохранение спроса, прежде всего в сегменте кроссоверов и коммерческого транспорта.
Наиболее резкое падение зафиксировано в сегменте электромобилей. Их доля сократилась с 14% до всего 4%. Такая динамика связана как с ценовыми факторами, так и с ограничениями инфраструктуры и значительными изменениями в налоговой политике.
Автомобили с газобаллонным оборудованием традиционно остаются нишевым сегментом и занимают менее 1% рынка без существенных изменений.
В разрезе конкретных моделей лидерами своих сегментов стали:
- бензин – Hyundai Tucson
- гибриды – Toyota RAV4
- дизель – Renault Duster
- электро – BYD Leopard 3
- ГБО – Hyundai Tucson
В целом мартовская статистика демонстрирует определенное “охлаждение” интереса к электромобилям и возвращение части потребителей к традиционным или гибридным решениям. Это может свидетельствовать о более прагматичный подход покупателей, которые учитывают не только “экологичность“, но и на стоимость владения и практичность.