Украинцы меньше покупают новых электромобилей: в марте приобрели больше бензиновых

В марте 2026 года структура рынка новых авто в Украине заметно изменилась в пользу традиционных двигателей. По данным Укравтопром, их доля выросла до 64%, тогда как год назад составляла 58%.

Читайте также: Электромобиль или авто на газу: что выгоднее в 2026 году

Наибольшую долю рынка сохраняют бензиновые автомобили. В марте они охватили 42% продаж против примерно 37% за аналогичный период 2025 года. Это свидетельствует о стабильном спросе на классические решения, несмотря на активное продвижение альтернативных силовых установок.

В то же время сегмент гибридов продолжает постепенно расти. Их доля увеличилась до почти 32% против 28% в прошлом году, что указывает на постепенный переход части покупателей к более экономичным и технологичным моделям без полного отказа от ДВС.

Дизельные авто остаются относительно стабильными. В марте их доля составила 22% против 21% годом ранее, что подтверждает сохранение спроса, прежде всего в сегменте кроссоверов и коммерческого транспорта.

Наиболее резкое падение зафиксировано в сегменте электромобилей. Их доля сократилась с 14% до всего 4%. Такая динамика связана как с ценовыми факторами, так и с ограничениями инфраструктуры и значительными изменениями в налоговой политике.

Автомобили с газобаллонным оборудованием традиционно остаются нишевым сегментом и занимают менее 1% рынка без существенных изменений.

В разрезе конкретных моделей лидерами своих сегментов стали:

бензин – Hyundai Tucson

гибриды – Toyota RAV4

дизель – Renault Duster

электро – BYD Leopard 3

ГБО – Hyundai Tucson

В целом мартовская статистика демонстрирует определенное “охлаждение” интереса к электромобилям и возвращение части потребителей к традиционным или гибридным решениям. Это может свидетельствовать о более прагматичный подход покупателей, которые учитывают не только “экологичность“, но и на стоимость владения и практичность.