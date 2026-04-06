Українці менше купують нових електромобілів: в березні придбали більше бензинових

У березні 2026 року структура ринку нових авто в Україні помітно змінилася на користь традиційних двигунів. За даними Укравтопром, їх частка зросла до 64%, тоді як рік тому становила 58%.

Найбільшу частку ринку зберігають бензинові автомобілі. У березні вони охопили 42% продажів проти приблизно 37% за аналогічний період 2025 року. Це свідчить про стабільний попит на класичні рішення, попри активне просування альтернативних силових установок.

Водночас сегмент гібридів продовжує поступово зростати. Їх частка збільшилась до майже 32% проти 28% торік, що вказує на поступовий перехід частини покупців до більш економічних і технологічних моделей без повної відмови від ДВЗ.

Дизельні авто залишаються відносно стабільними. У березні їх частка становила 22% проти 21% роком раніше, що підтверджує збереження попиту, насамперед у сегменті кросоверів і комерційного транспорту.

Найбільш різке падіння зафіксовано в сегменті електромобілів. Їх частка скоротилась із 14% до лише 4%. Така динаміка пов’язана як із ціновими факторами, так і з обмеженнями інфраструктури та значними змінами в податковій політиці.

Автомобілі з газобалонним обладнанням традиційно залишаються нішевим сегментом і займають менш ніж 1% ринку без суттєвих змін.

У розрізі конкретних моделей лідерами своїх сегментів стали:

бензин – Hyundai Tucson

гібриди – Toyota RAV4

дизель – Renault Duster

електро – BYD Leopard 3

ГБО – Hyundai Tucson.

Загалом березнева статистика демонструє певне “охолодження” інтересу до електромобілів і повернення частини споживачів до традиційних або гібридних рішень. Це може свідчити про більш прагматичний підхід покупців, які зважають не лише на “екологічність“, а й на вартість володіння та практичність.