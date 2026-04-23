Украинцы снова начали устанавливать на свои авто газ, но он подорожал еще больше

Мартовская статистика переоборудования автомобилей для работы на сжиженном газе (LPG) демонстрирует классический пример "инерционного ожидания".
Сколько газобаллонного оборудования установили на свои авто в марте 2026 года

ГБО уже не выгодно?

Остап Новицкий
23 апреля, 13:33
Пока стоимость бензина и дизельного топлива устанавливала новые рекорды, значительная часть автовладельцев попыталась найти финансовое спасение в установке газобаллонного оборудования (ГБО).

Однако динамика цен на саму пропан-бутановую смесь в апреле ставит под сомнение целесообразность таких инвестиций, уверены в Институте исследований авторынка.

Ценовые качели: от "спасения" до ловушки

Анализ средних цен на LPG в Украине за последние шесть месяцев указывает на стремительную потерю главного преимущества этого вида топлива - низкой стоимости.

  • Ноябрь 2025 – Январь 2026: Цена держалась в пределах 34–38 грн/л, что сохраняло экономическую привлекательность переоборудования.
  • Март 2026: Скачок до 43 грн/л стал первым сигналом тревоги.
  • Апрель 2026 г: Достижение отметки 49 грн/л фактически нивелировало разницу в стоимости эксплуатации по сравнению с бензином.

При текущей стоимости бензина А-95 в 74 грн/л, цена газа на уровне 49–50 грн/л делает ГБО экономически нерентабельным (учитывая на 15–20% выше расход газа и затраты бензина на прогрев).

Динамика инсталляций: рефлекс последней надежды

Статистика официальных регистраций ГБО в марте (1 060 шт.) демонстрирует рост относительно провального февраля (631 шт.). Данный всплеск можно трактовать как реакцию на подорожание бензина и дизеля, когда автовладельцы пытались "запрыгнуть в последний вагон" относительно дешевого газа.

Динамика официальных инсталляций ГБО, 2025-2026

Однако, по сравнению с пиковыми показателями прошлого года (июль - 1 284 шт.), общий тренд остается нисходящим. Апрельский показатель в 966 шт. (прогнозируемо) и дальнейший рост цены газа более 50 грн/л, вероятно, приведут к обвалу рынка инсталляций во втором квартале 2026 года.

Портрет автопарка: "американцы" и старый европейский "атмосферник"

Средний возраст автомобилей, прошедших переоборудование в первом квартале 2026 года, составляет 16 лет. Это указывает на то, что ГБО остается инструментом поддержания жизнеспособности старого автопарка, который имеет высокие показатели потребления топлива.

Топ-10 моделей переоборудованных для работы на пропан-бутановой смеси, 1 квартал 2026 г.

Структура топ-моделей (Q1 2026 г.):

Объемные модели с рынка США: Nissan Rogue, Mitsubishi Outlander, Jeep Cherokee/Compass, Dodge Journey. Эти автомобили преимущественно оборудованы двигателями с большим рабочим объемом, где установка ГБО ранее была единственным способом сделать эксплуатацию приемлемой.

Европейская классика и масс-маркет: Skoda Octavia, VW Passat/Golf, Daewoo Lanos. Это представители сегмента с простыми атмосферными двигателями, которые конструктивно хорошо приспособлены к работе на газу, но в силу почтенного возраста нуждаются в минимизации операционных расходов.

Итоги и прогнозы

Экономический тупик: При цене газа 49–50 грн/л, стоимость 100 км пробега на ГБО превышает аналогичные показатели для современных бензиновых турбо-двигателей и дизелей.

Технологическое вымывание: Рынок ГБО в начале 2026 года находился в состоянии, которое можно охарактеризовать как "последнее дыхание". Основная причина - потеря двукратной разницы в цене пробега между газом и бензином, которая была фундаментом этого сегмента десятилетиями.

Прогноз: В случае дальнейшего роста цены на LPG или стабилизации цен на бензин, сегмент переоборудования может сократиться до минимальных значений, обслуживая лишь узкую нишу коммерческого транспорта и специфических моделей большого объема.

