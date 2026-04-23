Украинцы снова начали устанавливать на свои авто газ, но он подорожал еще больше

ФОТО: Freepik.com|
ГБО уже не выгодно?
Пока стоимость бензина и дизельного топлива устанавливала новые рекорды, значительная часть автовладельцев попыталась найти финансовое спасение в установке газобаллонного оборудования (ГБО).
Однако динамика цен на саму пропан-бутановую смесь в апреле ставит под сомнение целесообразность таких инвестиций, уверены в Институте исследований авторынка.
Ценовые качели: от "спасения" до ловушки
Анализ средних цен на LPG в Украине за последние шесть месяцев указывает на стремительную потерю главного преимущества этого вида топлива - низкой стоимости.
- Ноябрь 2025 – Январь 2026: Цена держалась в пределах 34–38 грн/л, что сохраняло экономическую привлекательность переоборудования.
- Март 2026: Скачок до 43 грн/л стал первым сигналом тревоги.
- Апрель 2026 г: Достижение отметки 49 грн/л фактически нивелировало разницу в стоимости эксплуатации по сравнению с бензином.
При текущей стоимости бензина А-95 в 74 грн/л, цена газа на уровне 49–50 грн/л делает ГБО экономически нерентабельным (учитывая на 15–20% выше расход газа и затраты бензина на прогрев).
Динамика инсталляций: рефлекс последней надежды
Статистика официальных регистраций ГБО в марте (1 060 шт.) демонстрирует рост относительно провального февраля (631 шт.). Данный всплеск можно трактовать как реакцию на подорожание бензина и дизеля, когда автовладельцы пытались "запрыгнуть в последний вагон" относительно дешевого газа.
Динамика официальных инсталляций ГБО, 2025-2026
Однако, по сравнению с пиковыми показателями прошлого года (июль - 1 284 шт.), общий тренд остается нисходящим. Апрельский показатель в 966 шт. (прогнозируемо) и дальнейший рост цены газа более 50 грн/л, вероятно, приведут к обвалу рынка инсталляций во втором квартале 2026 года.
Портрет автопарка: "американцы" и старый европейский "атмосферник"
Средний возраст автомобилей, прошедших переоборудование в первом квартале 2026 года, составляет 16 лет. Это указывает на то, что ГБО остается инструментом поддержания жизнеспособности старого автопарка, который имеет высокие показатели потребления топлива.
Топ-10 моделей переоборудованных для работы на пропан-бутановой смеси, 1 квартал 2026 г.
Структура топ-моделей (Q1 2026 г.):
Объемные модели с рынка США: Nissan Rogue, Mitsubishi Outlander, Jeep Cherokee/Compass, Dodge Journey. Эти автомобили преимущественно оборудованы двигателями с большим рабочим объемом, где установка ГБО ранее была единственным способом сделать эксплуатацию приемлемой.
Европейская классика и масс-маркет: Skoda Octavia, VW Passat/Golf, Daewoo Lanos. Это представители сегмента с простыми атмосферными двигателями, которые конструктивно хорошо приспособлены к работе на газу, но в силу почтенного возраста нуждаются в минимизации операционных расходов.
Итоги и прогнозы
Экономический тупик: При цене газа 49–50 грн/л, стоимость 100 км пробега на ГБО превышает аналогичные показатели для современных бензиновых турбо-двигателей и дизелей.
Технологическое вымывание: Рынок ГБО в начале 2026 года находился в состоянии, которое можно охарактеризовать как "последнее дыхание". Основная причина - потеря двукратной разницы в цене пробега между газом и бензином, которая была фундаментом этого сегмента десятилетиями.
Прогноз: В случае дальнейшего роста цены на LPG или стабилизации цен на бензин, сегмент переоборудования может сократиться до минимальных значений, обслуживая лишь узкую нишу коммерческого транспорта и специфических моделей большого объема.