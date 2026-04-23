Украинцы снова начали устанавливать на свои авто газ, но он подорожал еще больше

Пока стоимость бензина и дизельного топлива устанавливала новые рекорды, значительная часть автовладельцев попыталась найти финансовое спасение в установке газобаллонного оборудования (ГБО).

Однако динамика цен на саму пропан-бутановую смесь в апреле ставит под сомнение целесообразность таких инвестиций, уверены в Институте исследований авторынка.

Ценовые качели: от "спасения" до ловушки

Анализ средних цен на LPG в Украине за последние шесть месяцев указывает на стремительную потерю главного преимущества этого вида топлива - низкой стоимости.

Ноябрь 2025 – Январь 2026: Цена держалась в пределах 34–38 грн/л, что сохраняло экономическую привлекательность переоборудования.

Март 2026: Скачок до 43 грн/л стал первым сигналом тревоги.

Апрель 2026 г: Достижение отметки 49 грн/л фактически нивелировало разницу в стоимости эксплуатации по сравнению с бензином.

При текущей стоимости бензина А-95 в 74 грн/л, цена газа на уровне 49–50 грн/л делает ГБО экономически нерентабельным (учитывая на 15–20% выше расход газа и затраты бензина на прогрев).

Динамика инсталляций: рефлекс последней надежды

Статистика официальных регистраций ГБО в марте (1 060 шт.) демонстрирует рост относительно провального февраля (631 шт.). Данный всплеск можно трактовать как реакцию на подорожание бензина и дизеля, когда автовладельцы пытались "запрыгнуть в последний вагон" относительно дешевого газа.

Динамика официальных инсталляций ГБО, 2025-2026

Однако, по сравнению с пиковыми показателями прошлого года (июль - 1 284 шт.), общий тренд остается нисходящим. Апрельский показатель в 966 шт. (прогнозируемо) и дальнейший рост цены газа более 50 грн/л, вероятно, приведут к обвалу рынка инсталляций во втором квартале 2026 года.

Портрет автопарка: "американцы" и старый европейский "атмосферник"

Средний возраст автомобилей, прошедших переоборудование в первом квартале 2026 года, составляет 16 лет. Это указывает на то, что ГБО остается инструментом поддержания жизнеспособности старого автопарка, который имеет высокие показатели потребления топлива.

Топ-10 моделей переоборудованных для работы на пропан-бутановой смеси, 1 квартал 2026 г.

Структура топ-моделей (Q1 2026 г.):

Объемные модели с рынка США: Nissan Rogue, Mitsubishi Outlander, Jeep Cherokee/Compass, Dodge Journey. Эти автомобили преимущественно оборудованы двигателями с большим рабочим объемом, где установка ГБО ранее была единственным способом сделать эксплуатацию приемлемой.

Европейская классика и масс-маркет: Skoda Octavia, VW Passat/Golf, Daewoo Lanos. Это представители сегмента с простыми атмосферными двигателями, которые конструктивно хорошо приспособлены к работе на газу, но в силу почтенного возраста нуждаются в минимизации операционных расходов.

Итоги и прогнозы

Экономический тупик: При цене газа 49–50 грн/л, стоимость 100 км пробега на ГБО превышает аналогичные показатели для современных бензиновых турбо-двигателей и дизелей.

Технологическое вымывание: Рынок ГБО в начале 2026 года находился в состоянии, которое можно охарактеризовать как "последнее дыхание". Основная причина - потеря двукратной разницы в цене пробега между газом и бензином, которая была фундаментом этого сегмента десятилетиями.

Прогноз: В случае дальнейшего роста цены на LPG или стабилизации цен на бензин, сегмент переоборудования может сократиться до минимальных значений, обслуживая лишь узкую нишу коммерческого транспорта и специфических моделей большого объема.