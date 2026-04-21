Украинцы сокращают импорт авто из Китая: что покупают чаще всего

Изменение правил налогообложения электромобилей привело к перераспределению рынка. Из Китая стали везти меньше электромобилей что повлияло на картину в целом.
Импорт авто из Китая сократился

BYD Leopard 3

Евгений Гудущан
21 апреля, 13:20
В первом квартале 2026 года украинцы приобрели 2608 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Об этом сообщает Укравтопром. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос снизился на 5%, однако структура рынка демонстрирует интересные изменения.

Новые авто доминируют, подержанные падают

Из общего количества:

  • новые авто - 2230 единиц (+3%);
  • подержанные - всего 378 единиц (-36%).

Это свидетельствует о росте доверия к новым китайским автомобилям, тогда как сегмент импорта машин с пробегом резко сокращается.

Электромобили остаются основой, но их доля уменьшилась

Большинство автомобилей из Китая - это электрокары (58%). В то же время год назад их доля была значительно больше - 83%.

Это может свидетельствовать о постепенной диверсификации - украинцы начинают больше обращать внимание и на другие типы силовых установок.

ТОП-5 новых авто из Китая

Лидером рынка стал BYD Leopard 3 - 216 регистраций.

Далее в рейтинге:

  • BYD Sea Lion 06 - 181 ед.
  • Volkswagen ID.UNYX - 125 ед.
  • ZEEKR 001 - 120 ед.
  • BYD Song Plus - 88 ед.

ТОП-5 подержанных авто из Китая

Среди импортируемых авто с пробегом лидирует Buick Envision - 39 единиц.

Также в пятерке:

  • BYD Song Plus - 30 ед.
  • BYD Song L - 30 ед.
  • ZEEKR 001 - 21 ед.
  • Volvo S90 - 18 ед.

Вывод

Рынок автомобилей из Китая в Украине продолжает трансформироваться. Несмотря на небольшое общее падение, растет доля новых авто, а электромобили остаются ключевым сегментом.

В то же время резкое сокращение импорта подержанных машин и снижение доли электрокаров могут свидетельствовать об изменении потребительских приоритетов и более взвешенном подходе покупателей.

