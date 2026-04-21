Украинцы сокращают импорт авто из Китая: что покупают чаще всего

BYD Leopard 3
В первом квартале 2026 года украинцы приобрели 2608 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Об этом сообщает Укравтопром. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос снизился на 5%, однако структура рынка демонстрирует интересные изменения.
Читайте также: Рынок электромобилей обвалился на 63%
Новые авто доминируют, подержанные падают
Из общего количества:
- новые авто - 2230 единиц (+3%);
- подержанные - всего 378 единиц (-36%).
Это свидетельствует о росте доверия к новым китайским автомобилям, тогда как сегмент импорта машин с пробегом резко сокращается.
Электромобили остаются основой, но их доля уменьшилась
Большинство автомобилей из Китая - это электрокары (58%). В то же время год назад их доля была значительно больше - 83%.
Это может свидетельствовать о постепенной диверсификации - украинцы начинают больше обращать внимание и на другие типы силовых установок.
ТОП-5 новых авто из Китая
Лидером рынка стал BYD Leopard 3 - 216 регистраций.
Далее в рейтинге:
- BYD Sea Lion 06 - 181 ед.
- Volkswagen ID.UNYX - 125 ед.
- ZEEKR 001 - 120 ед.
- BYD Song Plus - 88 ед.
ТОП-5 подержанных авто из Китая
Среди импортируемых авто с пробегом лидирует Buick Envision - 39 единиц.
Также в пятерке:
- BYD Song Plus - 30 ед.
- BYD Song L - 30 ед.
- ZEEKR 001 - 21 ед.
- Volvo S90 - 18 ед.
Вывод
Рынок автомобилей из Китая в Украине продолжает трансформироваться. Несмотря на небольшое общее падение, растет доля новых авто, а электромобили остаются ключевым сегментом.
В то же время резкое сокращение импорта подержанных машин и снижение доли электрокаров могут свидетельствовать об изменении потребительских приоритетов и более взвешенном подходе покупателей.