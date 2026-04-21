Українці скорочують імпорт авто з Китаю: що купують найчастіше

У першому кварталі 2026 року українці придбали 2608 легкових автомобілів, ввезених із Китаю. Про це повідомляє Укравтопром. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит знизився на 5%, однак структура ринку демонструє цікаві зміни.
Нові авто домінують, вживані падають
Із загальної кількості:
- нові авто — 2230 одиниць (+3%);
- вживані — лише 378 одиниць (-36%).
Це свідчить про зростання довіри до нових китайських автомобілів, тоді як сегмент імпорту машин із пробігом різко скорочується.
Електромобілі залишаються основою, але їх частка зменшилась
Більшість автомобілів із Китаю — це електрокари (58%). Водночас рік тому їх частка була значно більшою — 83%.
Це може свідчити про поступову диверсифікацію — українці починають більше звертати увагу й на інші типи силових установок.
ТОП-5 нових авто з Китаю
Лідером ринку став BYD Leopard 3 — 216 реєстрацій.
Далі у рейтингу:
- BYD Sea Lion 06 — 181 од.
- Volkswagen ID.UNYX — 125 од.
- ZEEKR 001 — 120 од.
- BYD Song Plus — 88 од.
ТОП-5 вживаних авто з Китаю
Серед імпортованих авто з пробігом лідирує Buick Envision — 39 одиниць.
Також у п’ятірці:
- BYD Song Plus — 30 од.
- BYD Song L — 30 од.
- ZEEKR 001 — 21 од.
- Volvo S90 — 18 од.
Висновок
Ринок автомобілів із Китаю в Україні продовжує трансформуватися. Попри невелике загальне падіння, зростає частка нових авто, а електромобілі залишаються ключовим сегментом.
Водночас різке скорочення імпорту вживаних машин і зниження частки електрокарів можуть свідчити про зміну споживчих пріоритетів та більш зважений підхід покупців.