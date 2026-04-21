Українці скорочують імпорт авто з Китаю: що купують найчастіше

У першому кварталі 2026 року українці придбали 2608 легкових автомобілів, ввезених із Китаю. Про це повідомляє Укравтопром. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит знизився на 5%, однак структура ринку демонструє цікаві зміни.

Нові авто домінують, вживані падають

Із загальної кількості:

нові авто — 2230 одиниць (+3%);

вживані — лише 378 одиниць (-36%).

Це свідчить про зростання довіри до нових китайських автомобілів, тоді як сегмент імпорту машин із пробігом різко скорочується.

Електромобілі залишаються основою, але їх частка зменшилась

Більшість автомобілів із Китаю — це електрокари (58%). Водночас рік тому їх частка була значно більшою — 83%.

Це може свідчити про поступову диверсифікацію — українці починають більше звертати увагу й на інші типи силових установок.

ТОП-5 нових авто з Китаю

Лідером ринку став BYD Leopard 3 — 216 реєстрацій.

Далі у рейтингу:

BYD Sea Lion 06 — 181 од.

Volkswagen ID.UNYX — 125 од.

ZEEKR 001 — 120 од.

BYD Song Plus — 88 од.

ТОП-5 вживаних авто з Китаю

Серед імпортованих авто з пробігом лідирує Buick Envision — 39 одиниць.

Також у п’ятірці:

BYD Song Plus — 30 од.

BYD Song L — 30 од.

ZEEKR 001 — 21 од.

Volvo S90 — 18 од.

Висновок

Ринок автомобілів із Китаю в Україні продовжує трансформуватися. Попри невелике загальне падіння, зростає частка нових авто, а електромобілі залишаються ключовим сегментом.

Водночас різке скорочення імпорту вживаних машин і зниження частки електрокарів можуть свідчити про зміну споживчих пріоритетів та більш зважений підхід покупців.