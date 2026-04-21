Українці скорочують імпорт авто з Китаю: що купують найчастіше

Зміна правил оподаткування електромобілів призвела до перерозподілу ринку. З Китаю стали везти менше електромобілів що вплинуло на картину в цілому.
Імпорт авто з Китаю скоротився

BYD Leopard 3

Євген Гудущан
21 квітня, 13:20
У першому кварталі 2026 року українці придбали 2608 легкових автомобілів, ввезених із Китаю. Про це повідомляє Укравтопром. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит знизився на 5%, однак структура ринку демонструє цікаві зміни.

Нові авто домінують, вживані падають

Із загальної кількості:

  • нові авто — 2230 одиниць (+3%);
  • вживані — лише 378 одиниць (-36%).

Це свідчить про зростання довіри до нових китайських автомобілів, тоді як сегмент імпорту машин із пробігом різко скорочується.

Електромобілі залишаються основою, але їх частка зменшилась

Більшість автомобілів із Китаю — це електрокари (58%). Водночас рік тому їх частка була значно більшою — 83%.

Це може свідчити про поступову диверсифікацію — українці починають більше звертати увагу й на інші типи силових установок.

ТОП-5 нових авто з Китаю

Лідером ринку став BYD Leopard 3 — 216 реєстрацій.

Далі у рейтингу:

  • BYD Sea Lion 06 — 181 од.
  • Volkswagen ID.UNYX — 125 од.
  • ZEEKR 001 — 120 од.
  • BYD Song Plus — 88 од.

ТОП-5 вживаних авто з Китаю

Серед імпортованих авто з пробігом лідирує Buick Envision — 39 одиниць.

Також у п’ятірці:

  • BYD Song Plus — 30 од.
  • BYD Song L — 30 од.
  • ZEEKR 001 — 21 од.
  • Volvo S90 — 18 од.

Висновок

Ринок автомобілів із Китаю в Україні продовжує трансформуватися. Попри невелике загальне падіння, зростає частка нових авто, а електромобілі залишаються ключовим сегментом.

Водночас різке скорочення імпорту вживаних машин і зниження частки електрокарів можуть свідчити про зміну споживчих пріоритетів та більш зважений підхід покупців.

