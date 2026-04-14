Украинцы стали активнее покупать гибридные авто

Toyota RAV4
В марте украинский автопарк пополнили более 3,3 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), сообщает Укравтопром. Это на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о стабильном росте интереса к альтернативным силовым установкам.
Доля новых гибридов в общем объеме составила 56%, что несколько меньше, чем в прошлом году (60%). Это может указывать на постепенное увеличение роли импортируемых автомобилей с пробегом в этом сегменте.
Лидеры среди новых гибридов
Наиболее популярными моделями среди новых авто стали:
- Toyota RAV4 - 442 ед.
- Nissan Qashqai - 149 ед.
- Toyota Yaris Cross - 76 ед.
Доминирование моделей Toyota подтверждает сильные позиции бренда в сегменте гибридных технологий.
Лидеры среди подержанных гибридов
В сегменте импортированных авто с пробегом ситуация выглядит следующим образом:
- Ford Escape - 89 ед.
- Ford Fusion US - 88 ед.
- Kia Niro - 75 ед.
Эти модели традиционно популярны благодаря сочетанию цены, экономичности и доступности на рынке США.
Что стоит за ростом
Увеличение спроса на гибриды объясняется несколькими факторами:
- Ростом цен на топливо
- Поиском более экономичных решений по сравнению с ДВС
- Осторожным отношением к электромобилям из-за инфраструктурных ограничений и блэкаутов
Гибриды остаются компромиссным вариантом между традиционными авто и полностью электрическим транспортом.