Украинцы стали активнее покупать гибридные авто

Рынок гибридов в марте продемонстрировал стремительный рост и показал стабильность лидеров.
Евгений Гудущан
14 апреля, 19:20
В марте украинский автопарк пополнили более 3,3 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), сообщает Укравтопром. Это на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о стабильном росте интереса к альтернативным силовым установкам.

Доля новых гибридов в общем объеме составила 56%, что несколько меньше, чем в прошлом году (60%). Это может указывать на постепенное увеличение роли импортируемых автомобилей с пробегом в этом сегменте.

Лидеры среди новых гибридов

Наиболее популярными моделями среди новых авто стали:

  • Toyota RAV4 - 442 ед.
  • Nissan Qashqai - 149 ед.
  • Toyota Yaris Cross - 76 ед.

Доминирование моделей Toyota подтверждает сильные позиции бренда в сегменте гибридных технологий.

Лидеры среди подержанных гибридов

В сегменте импортированных авто с пробегом ситуация выглядит следующим образом:

  • Ford Escape - 89 ед.
  • Ford Fusion US - 88 ед.
  • Kia Niro - 75 ед.

Эти модели традиционно популярны благодаря сочетанию цены, экономичности и доступности на рынке США.

Что стоит за ростом

Увеличение спроса на гибриды объясняется несколькими факторами:

  • Ростом цен на топливо
  • Поиском более экономичных решений по сравнению с ДВС
  • Осторожным отношением к электромобилям из-за инфраструктурных ограничений и блэкаутов

Гибриды остаются компромиссным вариантом между традиционными авто и полностью электрическим транспортом.

