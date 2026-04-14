Украинцы стали активнее покупать гибридные авто

В марте украинский автопарк пополнили более 3,3 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), сообщает Укравтопром. Это на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о стабильном росте интереса к альтернативным силовым установкам.

Доля новых гибридов в общем объеме составила 56%, что несколько меньше, чем в прошлом году (60%). Это может указывать на постепенное увеличение роли импортируемых автомобилей с пробегом в этом сегменте.

Лидеры среди новых гибридов

Наиболее популярными моделями среди новых авто стали:

Toyota RAV4 - 442 ед.

Nissan Qashqai - 149 ед.

Toyota Yaris Cross - 76 ед.

Доминирование моделей Toyota подтверждает сильные позиции бренда в сегменте гибридных технологий.

Лидеры среди подержанных гибридов

В сегменте импортированных авто с пробегом ситуация выглядит следующим образом:

Ford Escape - 89 ед.

Ford Fusion US - 88 ед.

Kia Niro - 75 ед.

Эти модели традиционно популярны благодаря сочетанию цены, экономичности и доступности на рынке США.

Что стоит за ростом

Увеличение спроса на гибриды объясняется несколькими факторами:

Ростом цен на топливо

Поиском более экономичных решений по сравнению с ДВС

Осторожным отношением к электромобилям из-за инфраструктурных ограничений и блэкаутов

Гибриды остаются компромиссным вариантом между традиционными авто и полностью электрическим транспортом.