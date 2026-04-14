Українці стали активніше купувати гібридні авто

ФОТО: Toyota |
Toyota RAV4
У березні український автопарк поповнили понад 3,3 тис. гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV), повідомляє Укравтопром. Це на 42% більше, ніж за аналогічний період минулого року, що свідчить про стабільне зростання інтересу до альтернативних силових установок.
Частка нових гібридів у загальному обсязі становила 56%, що дещо менше, ніж торік (60%). Це може вказувати на поступове збільшення ролі імпортованих автомобілів з пробігом у цьому сегменті.
Лідери серед нових гібридів
Найбільш популярними моделями серед нових авто стали:
- Toyota RAV4 — 442 од.
- Nissan Qashqai — 149 од.
- Toyota Yaris Cross — 76 од.
Домінування моделей Toyota підтверджує сильні позиції бренду в сегменті гібридних технологій.
Лідери серед вживаних гібридів
У сегменті імпортованих авто з пробігом ситуація виглядає так:
- Ford Escape — 89 од.
- Ford Fusion US — 88 од.
- Kia Niro — 75 од.
Ці моделі традиційно популярні завдяки поєднанню ціни, економічності та доступності на ринку США.
Що стоїть за зростанням
Збільшення попиту на гібриди пояснюється кількома факторами:
- Зростанням цін на пальне
- Пошуком економічніших рішень порівняно з ДВЗ
- Обережним ставленням до електромобілів через інфраструктурні обмеження та блекаути
Гібриди залишаються компромісним варіантом між традиційними авто та повністю електричним транспортом.