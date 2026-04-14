Українці стали активніше купувати гібридні авто

У березні український автопарк поповнили понад 3,3 тис. гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV), повідомляє Укравтопром. Це на 42% більше, ніж за аналогічний період минулого року, що свідчить про стабільне зростання інтересу до альтернативних силових установок.

Частка нових гібридів у загальному обсязі становила 56%, що дещо менше, ніж торік (60%). Це може вказувати на поступове збільшення ролі імпортованих автомобілів з пробігом у цьому сегменті.

Лідери серед нових гібридів

Найбільш популярними моделями серед нових авто стали:

Toyota RAV4 — 442 од.

Nissan Qashqai — 149 од.

Toyota Yaris Cross — 76 од.

Домінування моделей Toyota підтверджує сильні позиції бренду в сегменті гібридних технологій.

Лідери серед вживаних гібридів

У сегменті імпортованих авто з пробігом ситуація виглядає так:

Ford Escape — 89 од.

Ford Fusion US — 88 од.

Kia Niro — 75 од.

Ці моделі традиційно популярні завдяки поєднанню ціни, економічності та доступності на ринку США.

Що стоїть за зростанням

Збільшення попиту на гібриди пояснюється кількома факторами:

Зростанням цін на пальне

Пошуком економічніших рішень порівняно з ДВЗ

Обережним ставленням до електромобілів через інфраструктурні обмеження та блекаути

Гібриди залишаються компромісним варіантом між традиційними авто та повністю електричним транспортом.