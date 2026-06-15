Украинцы стали покупать значительно меньше китайских автомобилей

В мае 2026 года украинцы приобрели 900 легковых автомобилей китайского производства. По данным Укравтопром, это на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Продажи новых и подержанных автомобилей сократились

Из общего количества приобретенных автомобилей:

754 были новыми (-44% по сравнению с маем 2025 года);

146 — подержанными (-40%).

Таким образом, основной спрос продолжает концентрироваться именно на новых автомобилях из Китая.

Электромобили уже не доминируют так, как раньше

Несмотря на то, что электрокары остаются самой популярной категорией китайских автомобилей, их доля существенно сократилась.

Структура рынка выглядит следующим образом:

электромобили — 52%;

гибриды — 28%;

бензиновые автомобили — 18%;

дизельные автомобили — 2%.

Для сравнения, в мае прошлого года доля электромобилей среди китайских автомобилей достигала 85%.

Это свидетельствует о постепенном росте интереса украинцев к гибридным и традиционным силовым установкам.

Самые популярные новые автомобили из Китая

Лидером майского рейтинга стал кроссовер BYD Sea Lion 06, который разошелся тиражом 89 автомобилей.

В пятерку самых популярных новых моделей также вошли:

BYD Sea Lion 06 — 89 автомобилей.

BYD Song L — 75 автомобилей.

BYD Leopard 3 — 57 автомобилей.

Zeekr 7X — 39 автомобилей.

Chery Tiggo 4 — 27 автомобилей.

Особенно заметным остается доминирование бренда BYD, который занял сразу три позиции в первой пятерке.

Лидер среди подержанных автомобилей

В сегменте подержанных автомобилей китайского происхождения наибольшим спросом пользовался Zeekr 7X. В мае украинцы впервые зарегистрировали 18 таких автомобилей.

Почему рынок сокращается

Снижение спроса на китайские автомобили происходит на фоне общего спада продаж электромобилей в Украине. Кроме того, все больше покупателей возвращаются к бензиновым и гибридным моделям, оценивая их как более универсальный вариант для повседневной эксплуатации. Ключевую роль сыграло увеличение налогового давления на ввоз электромобилей.

В то же время китайские производители продолжают укреплять свои позиции на украинском рынке. Особенно это касается брендов BYD и Zeekr, которые все чаще попадают в рейтинги самых популярных новых автомобилей независимо от страны происхождения.