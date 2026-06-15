Українці стали купувати значно менше китайських авто

У травні 2026 року українці придбали 900 легкових автомобілів китайського походження. За даними Укравтопром, це на 43% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Продажі нових і вживаних авто скоротилися

Із загальної кількості придбаних автомобілів:

754 були новими (-44% до травня 2025 року);

146 — вживаними (-40%).

Таким чином, основний попит продовжує концентруватися саме на нових автомобілях із Китаю.

Електромобілі вже не домінують так, як раніше

Попри те, що електрокари залишаються найпопулярнішою категорією китайських автомобілів, їхня частка суттєво скоротилася.

Структура ринку виглядає так:

електромобілі — 52%;

гібриди — 28%;

бензинові автомобілі — 18%;

дизельні автомобілі — 2%.

Для порівняння, у травні минулого року частка електромобілів серед китайських авто сягала 85%.

Це свідчить про поступове зростання інтересу українців до гібридних та традиційних силових установок.

Найпопулярніші нові автомобілі з Китаю

Лідером травневого рейтингу став кросовер BYD Sea Lion 06, який розійшовся тиражем 89 автомобілів.

До п'ятірки найпопулярніших нових моделей також увійшли:

BYD Sea Lion 06 — 89 авто.

BYD Song L — 75 авто.

BYD Leopard 3 — 57 авто.

Zeekr 7X — 39 авто.

Chery Tiggo 4 — 27 авто.

Особливо помітним залишається домінування бренду BYD, який зайняв одразу три позиції у першій п'ятірці.

Лідер серед уживаних авто

У сегменті вживаних автомобілів китайського походження найбільший попит мав Zeekr 7X. У травні українці вперше зареєстрували 18 таких автомобілів.

Чому ринок скорочується

Зниження попиту на китайські автомобілі відбувається на тлі загального спаду продажів електромобілів в Україні. Крім того, дедалі більше покупців повертаються до бензинових і гібридних моделей, оцінюючи їх як більш універсальний варіант для щоденної експлуатації. Ключову роль відіграло збільшення податкового тиску на ввезення електромобілів.

Водночас китайські виробники продовжують зміцнювати свої позиції на українському ринку. Особливо це стосується брендів BYD та Zeekr, які дедалі частіше потрапляють до рейтингів найпопулярніших нових автомобілів незалежно від країни походження.