Украинские фронтовые нарративы помогли румынам создать IRON-690: без экипажа, но со стандартами НАТО

Новинку разработчики позиционируют как модульный роботизированный транспорт для логистики, эвакуации, инженерных задач боевых подразделений в условиях переднего края. Об этом говорится в релизе производителя на его официальном сайте

Единственный в стране производитель румынского трактора до этого в тематике техники для оборонного ведомства таких мощных заявок не делал. Однако война в Украине побудила к разработке крайне необходимой роботизированной машины. Создавали ее после изучения опыта фронтовых реалий на украинском театре боевых действий.

Ставка на автономность и защиту личного состава

В IRUM подчеркивают: IRON-690 – это не классический бронеавтомобиль, а автономная платформа нового поколения, способна выполнять миссии без прямого участия человека.

Беспилотник создан на базе внедорожной архитектуры для работы в сложных условиях – на пересеченной местности, узких маршрутах и в зонах с высокими рисками для личного состава.

Вероятно, базовым для этого НРК IRON-690 (вверху) стал 136-сильный трактор трелевки серии TAF 690 (внизу) с 3,6-литровым двигателем Perkins и максимальным крутящим моментом 550 Нм при 1500 об/мин. Фото: IRUM

Основная идея проекта – минимизировать присутствие людей в опасных районах, обеспечив дистанционное или автономное выполнение задач.

Работает даже после потери связи

IRON-690 получил цифровую систему управления и связи C2 с защитой от помех и совместимостью со стандартами НАТО.

Платформа способна передавать видео и телеметрию в режиме реального времени, а в случае потери связи – продолжать миссию автономно.

Функциями предусмотрено:

автоматический возврат;

движение по заданному маршруту;

избежание препятствий;

автономная навигация.

Для ориентации машина использует комплекс датчиков EO/IR, инерциальные системы и технологии работы в условиях низкой видимости.

Для логистики, эвакуации и инженерных миссий

Румынский производитель заявляет, что IRON-690 имеет модульную конструкцию и может быстро адаптироваться под различные задачи.

В первую очередь это транспортер переднего края для подвоза грузов (боеприпасы, вода, продукты, амуниция и тому подобное. Во-вторых, в обратном от передовой направлении он может эвакуировать раненых и даже буксировать в тыл поврежденную технику.

IRON-690 - это не классическое транспортное средство, а адаптивная и настраиваемая под конкретные задачи автономная платформа. Фото: IRUM

Есть и третий фактор. Разработчики предусматривают установку на эту платформу различных навесок и надстроек. Также с дистанционным управлением. Таким образом IRON-690 уже будет работать на нужных операциях как инженерная машина. В зоне повышенного риска это очень важно.

“Платформа не создавалась как наступательная система, а ориентирована прежде всего на поддержку войск и повышение живучести подразделений. IRON-690 отражает нашу приверженность разработке решений, предоставляющих приоритет безопасности персонала и операционной эффективности. Машина уменьшает влияние на людей и поддерживает критически важные миссии в сложных условиях, способствуя современному подходу к мобильности в оборонных операциях, – сказал генеральный директор IRUM Мирча Эуген Олтян.

До серийного производства НРК IRON-690 процесс не подошел, но заявочку на приобретение таких машин румунские военные уже готовы сделать – вызовы очень серьезные. Фото: IRUM