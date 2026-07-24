Украинские прицепы вытеснили импорт: отечественные заводы контролируют 80% рынка

По данным анализа Института исследований авторынка, в течение апреля – июня первые номерные знаки получили 6753 новых прицепа украинского производства категорий O1 и O2. Речь идет о технике полной массой до 3500 кг, которую буксируют легковые автомобили, внедорожники и легкие коммерческие машины. Кстати, для управления автомобилем с прицепом необходимо получить специальную категорию в “правах”.

Производство выросло более чем на треть

По сравнению с первым кварталом 2026 года объем первичных регистраций украинских прицепов увеличился на 35,5%. В январе – марте на учет поставили 4982 таких транспортных средства.

В годовом исчислении рост был более умеренным. Во втором квартале 2025 года было зарегистрировано 6325 новых прицепов украинского производства. Таким образом, нынешний результат выше на 6,8%, или на 428 единиц.

Резкий квартальный прирост частично объясняется сезонностью. Весной и в начале лета прицепы активнее покупают для строительства, сельского хозяйства, перевозки лодок, мотоциклов и дачного инвентаря.

Украинские заводы заняли 80% рынка

Новые прицепы местного производства составили ровно 80% всего сегмента.

Еще 16,2% пришлось на перепродажу подержанной техники внутри страны. Импорт прицепов с пробегом обеспечил лишь 3,4% рынка.

Доля новых зарубежных моделей составила символические 0,4%. Фактически импорт новой техники в этой категории практически отсутствует.

Причина кроется в экономике. Прицеп имеет относительно простую конструкцию, но занимает много места при транспортировке. Доставка из-за рубежа, пошлины и сопутствующие расходы быстро нивелируют преимущества даже недорогих иностранных моделей.

Украинские предприятия выигрывают благодаря более низким затратам на логистику, доступному ремонту и конструкциям, адаптированным к местным дорогам и условиям эксплуатации.

Чаще всего покупают простые бортовые модели

Основу спроса составляют классические бортовые прицепы. Это универсальные одно- и двухосные модели, которые используются для перевозки урожая, строительных материалов, инструментов, мебели и бытовых грузов.

Весной и летом растет спрос на прицепы для лодок и катеров. Такую технику приобретают рыбаки, владельцы маломерных судов и баз отдыха.

Отдельный сегмент составляют платформы и лафеты. Они предназначены для перевозки автомобилей, квадроциклов, багги, мотоциклов и небольшой специальной техники.

Прицеп для лодок и катеров. Фото Mercedes-Benz

Для коммерческого использования популярными остаются бортовые прицепы с тентом. Они защищают груз от осадков и подходят для локальных перевозок малого бизнеса.

Почти все прицепы весят до 750 кг

Около 94% украинских прицепов относятся к категории O1. Их допустимая максимальная масса не превышает 750 кг.

Популярность этого класса объясняется простотой эксплуатации. Для управления автомобилем с таким прицепом в большинстве стандартных конфигураций достаточно водительского удостоверения категории B.

Легкий прицеп также не требует сложной тормозной системы. Это делает конструкцию более дешевой, простой в ремонте и легкой.

Для частного владельца возможностей O1 обычно достаточно. Такой прицеп может перевозить садовый инвентарь, мешки с урожаем, небольшие строительные материалы, легкую лодку или мототехнику.

Тяжелые прицепы занимают лишь 6%

На категорию O2 приходится около 6% рынка. Это прицепы полной массой от 750 до 3500 кг.

Они должны иметь собственную тормозную систему, чаще всего инерционного типа. Для управления тяжелыми автопоездами также может потребоваться категория BE в зависимости от массы автомобиля и прицепа.

К этому классу преимущественно относятся двухосные лафеты, большие платформы и специальная техника для перевозки автомобилей, минитракторов и тяжелого оборудования.

Спрос здесь значительно меньше, но средняя стоимость одного изделия выше. К конструкции предъявляются более серьезные требования в отношении рамы, осей, тормозов и системы крепления груза.

Лидер рынка работает в Глухове

Первое место среди украинских производителей заняла марка ПГ. Во втором квартале было зарегистрировано 1868 ее прицепов.

Технику выпускает «МП Завод автоприцепов» в Глухове Сумской области. На долю предприятия пришлось более 27% первичного рынка новых украинских прицепов.

Одной из самых массовых стала серия BBRD. Она включает простые бортовые конструкции, ориентированные на частных владельцев и малый бизнес.

«Палыч» преодолел отметку в тысячу прицепов

Второе место заняла киевская компания «НВП-Палыч». За квартал на учет было поставлено 1185 прицепов этого производителя.

Бренд имеет широкую модельную линейку и представлен в различных регионах. Компания выпускает как базовые бортовые модели, так и специализированные платформы.

Третье место занял «Агромоторсервис» из Староконстантинова. Под маркой АМС зарегистрировали 751 прицеп. Одной из известных линеек производителя является «Старконь».

Запорожье, Кременчуг и Ирпень также в числе лидеров

Четвертое место заняла компания «Ursagroup» из Запорожья. За три месяца было зарегистрировано 517 прицепов этого производителя.

Далее расположился бренд «Днепр», принадлежащий кременчугской компании «Кортес-2015». Его результат составил 438 единиц.

Ирпенская компания «ПАВАМ» завершила квартал с показателем 384 прицепа.

В группу крупнейших производителей также вошла луцкая компания «Прагматек». За квартал было зарегистрировано 363 ее изделия. Компания занимает заметное место в сегменте лафетов, платформ и более тяжелых коммерческих конструкций.

В топе присутствуют производители из Винницкой и Черниговской областей

Компания «Т-Центр Сервис» из Тыврова Винницкой области обеспечила 357 регистраций.

Производитель «Кияшко» из Черниговской области завершил квартал с результатом 271 прицеп. Компания известна платформами для лодок, катеров и специальной техники.

Десятку лидеров замкнула Korida-Tech из поселка Власовка Кировоградской области. За три месяца было зарегистрировано 237 прицепов этой марки.

География производства показывает, что сегмент не зависит от одного крупного завода. Прицепы изготавливают предприятия в разных регионах – от Сумской и Черниговской областей до Волыни, Запорожья и Кировоградской области.

Почему импорт проиграл

У легковых прицепов нет технологического преимущества, которое зарубежный бренд мог бы легко превратить в более высокую цену.

Покупателю прежде всего нужны прочная рама, надежная ось, доступные колеса, нормальное антикоррозионное покрытие, возможность быстро зарегистрировать прицеп и возможность быстро найти запчасти. Украинские производители способны обеспечить все эти параметры без дорогостоящей международной перевозки.

Местные компании также быстрее адаптируют конструкции под конкретные запросы. Покупатель может заказать другой размер кузова, более высокие борта, тент, дополнительные крепления или специальную платформу.

Именно эта гибкость сделала рынок прицепов одним из немногих секторов украинского транспортного машиностроения, где местное производство не просто сохранилось, а почти полностью вытеснило новый импорт.