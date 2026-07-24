Українські причепи витіснили імпорт: вітчизняні заводи контролюють 80% ринку

За даними аналізу Інституту досліджень автооринку, протягом квітня - червня перші номерні знаки отримали 6753 нові причепи українського виробництва категорій O1 та O2. Йдеться про техніку повною масою до 3500 кг, яку буксирують легкові автомобілі, позашляховики та легкі комерційні машини. До речі, на керування авто з причепом потрібно відкривати особливу категорію в “правах”.

Виробництво зросло більш як на третину

Порівняно з першим кварталом 2026 року обсяг первинних реєстрацій українських причепів збільшився на 35,5%. У січні - березні на облік поставили 4982 такі транспортні засоби.

У річному вимірі зростання було помірнішим. У другому кварталі 2025 року зареєстрували 6325 нових причепів українського виробництва. Отже, нинішній результат вищий на 6,8%, або на 428 одиниць.

Різкий квартальний приріст частково пояснюється сезоном. Навесні та на початку літа причепи активніше купують для будівництва, сільського господарства, перевезення човнів, мотоциклів і дачного інвентарю.

Українські заводи зайняли 80% ринку

Нові причепи місцевого виробництва сформували рівно 80% усього сегмента.

Ще 16,2% припало на перепродажі вживаної техніки всередині країни. Імпорт причепів із пробігом забезпечив лише 3,4% ринку.

Частка нових закордонних моделей становила символічні 0,4%. Фактично імпорт нової техніки в цій категорії майже відсутній.

Причина полягає в економіці. Причіп має відносно просту конструкцію, але займає багато місця під час транспортування. Доставка з-за кордону, мита та супутні витрати швидко нівелюють переваги навіть недорогих іноземних моделей.

Українські підприємства виграють завдяки нижчим витратам на логістику, доступному ремонту та конструкціям, адаптованим до місцевих доріг і способів використання.

Найчастіше купують прості бортові моделі

Основу попиту формують класичні бортові причепи. Це універсальні одно- та двовісні моделі, які використовують для перевезення врожаю, будівельних матеріалів, інструментів, меблів та побутових вантажів.

Навесні та влітку зростає попит на причепи для човнів і катерів. Таку техніку купують рибалки, власники маломірних суден і баз відпочинку.

Окремий сегмент формують платформи та лафети. Вони призначені для перевезення автомобілів, квадроциклів, багі, мотоциклів і невеликої спеціальної техніки.

Причеп для човнів і катерів. Фото Mercedes-Benz

Для комерційного використання популярними залишаються бортові причепи з тентом. Вони захищають вантаж від опадів і підходять для локальних перевезень малого бізнесу.

Майже всі причепи важать до 750 кг

Близько 94% українських причепів належать до категорії O1. Їхня дозволена максимальна маса не перевищує 750 кг.

Популярність цього класу пояснюється простотою експлуатації. Для керування автомобілем із таким причепом у більшості стандартних конфігурацій достатньо посвідчення категорії B.

Легкий причіп також не потребує складної гальмівної системи. Це робить конструкцію дешевшою, простішою в ремонті та легшою.

Для приватного власника можливостей O1 зазвичай достатньо. Такий причіп може перевозити садовий інвентар, мішки з урожаєм, невеликі будівельні матеріали, легкий човен або мототехніку.

Важкі лафети займають лише 6%

На категорію O2 припало близько 6% ринку. Це причепи повною масою від 750 до 3500 кг.

Вони повинні мати власну гальмівну систему, найчастіше інерційного типу. Для керування важкими автопоїздами також може знадобитися категорія BE залежно від маси автомобіля та причепа.

До цього класу переважно належать двовісні лафети, великі платформи та спеціальна техніка для перевезення автомобілів, мінітракторів і важкого обладнання.

Попит тут значно менший, але середня вартість одного виробу вища. До конструкції висувають серйозніші вимоги щодо рами, осей, гальм і системи кріплення вантажу.

Лідер ринку працює у Глухові

Перше місце серед українських виробників посіла марка ПГ. У другому кварталі зареєстрували 1868 її причепів.

Техніку випускає «МП Завод автопричепів» у Глухові Сумської області. На підприємство припало понад 27% первинного ринку нових українських причепів.

Однією з найбільш масових стала серія BBRD. Вона охоплює прості бортові конструкції, орієнтовані на приватних власників і невеликий бізнес.

«Палич» перетнув позначку в тисячу причепів

Другу позицію посіла київська компанія «НВП-Палич». За квартал на облік поставили 1185 причепів цього виробника.

Бренд має широку модельну лінійку та представленість у різних регіонах. Компанія випускає як базові бортові моделі, так і спеціалізовані платформи.

Третє місце отримав «Агромоторсервіс» зі Старокостянтинова. Під маркою АМС зареєстрували 751 причіп. Однією з відомих лінійок виробника є «Старконь».

Запоріжжя, Кременчук та Ірпінь також у лідерах

Четверте місце посіла Ursagroup із Запоріжжя. За три місяці зареєстрували 517 причепів цього виробника.

Далі розташувався бренд «Дніпро», який належить кременчуцькій компанії «Кортес-2015». Його результат становив 438 одиниць.

Ірпінська компанія «ПАВАМ» завершила квартал із показником 384 причепи.

До групи найбільших виробників також увійшов луцький «Прагматек». За квартал зареєстрували 363 його вироби. Компанія помітна у сегменті лафетів, платформ і важчих комерційних конструкцій.

У топі є виробники з Вінниччини та Чернігівщини

Компанія «Т-Центр Сервіс» із Тиврова Вінницької області забезпечила 357 реєстрацій.

Виробник «Кияшко» з Чернігівщини завершив квартал із результатом 271 причіп. Компанія відома платформами для човнів, катерів та спеціальної техніки.

Десятку лідерів замкнула Korida-Tech із селища Власівка Кіровоградської області. За три місяці зареєстрували 237 причепів цієї марки.

Географія виробництва показує, що сегмент не залежить від одного великого заводу. Причепи виготовляють підприємства у різних регіонах — від Сумщини та Чернігівщини до Волині, Запоріжжя і Кіровоградщини.

Чому імпорт програв

У легкових причепах немає технологічної переваги, яку закордонний бренд міг би легко перетворити на вищу ціну.

Покупцеві передусім потрібні міцна рама, надійна вісь, доступні колеса, нормальне антикорозійне покриття, можливість швидко зареєструвати причіп та можливість швидко знайти запчастини. Українські виробники здатні забезпечити всі ці параметри без дорогого міжнародного транспортування.

Локальні компанії також швидше адаптують конструкції під конкретні запити. Покупець може замовити інший розмір кузова, вищі борти, тент, додаткові кріплення або спеціальну платформу.

Саме ця гнучкість зробила ринок причепів одним із небагатьох секторів українського транспортного машинобудування, де місцеве виробництво не просто збереглося, а майже повністю витіснило новий імпорт.