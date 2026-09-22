Украинский Getmancar запустил прокат авто на Кипре: где можно арендовать машину

Украинский сервис каршеринга и проката автомобилей Getmancar вышел на рынок Кипра. Компания уже запустила аренду машин в Ларнаке, Лимассоле, Пафосе, Никосии и Айя-Напе. О запуске нового направления сообщает Getmancar, для которого Кипр стал восьмой страной присутствия.

Getmancar начал с 200 автомобилей

На старте компания имеет на Кипре около 200 автомобилей. Автопарк планируют постепенно увеличивать ежемесячно.

В общей сложности Getmancar рассчитывает довести количество машин примерно до 1000. Если этот план будет реализован, Кипр станет зарубежным рынком с крупнейшим автопарком компании.

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Это уже восьмая страна, где работает украинский сервис. Ранее Getmancar начал работать в Молдове, а впоследствии вышел на рынок Египта.

Главный хаб расположен в Ларнаке

Основной базой Getmancar на Кипре стала Ларнака. Именно здесь сейчас сосредоточено большинство автомобилей и работает местный офис компании.

В то же время сервис уже доступен в Лимасоле, Пафосе, Никосии и Айя-Напе. Если клиенту нужен автомобиль в другом городе, компания готова доставить его по предварительному заказу.

На Кипре Getmancar развивает бизнес самостоятельно без локального партнера. Компания сформировала свою команду и использует свой автопарк.

Почему украинская компания выбрала Кипр

В Getmancar считают, что остров имеет значительный потенциал для проката автомобилей. Общественный транспорт здесь развит слабее, чем во многих странах Европы, а популярные туристические города расположены на расстоянии друг от друга.

"На Кипре общественный транспорт развит слабо, такси дорого, а города – Ларнака, Лимасол, Пафос, Айя-Напа – расположены на большом расстоянии друг от друга. Оценив потенциал аренды авто, мы решили заходить на этот рынок с собственным автопарком и локальной командой", – рассказал CEO Getmancar Тарас Гетманский.

Для туриста автомобиль на Кипре может быть не только способом добраться из аэропорта в отель. Он дает возможность самостоятельно путешествовать между курортами и посещать отдаленные места острова. Ранее Auto24 объяснял, на что обращать внимание при выборе автомобиля для длительных путешествий.

На Кипр каждый год приезжают миллионы туристов

Именно туристы и экспаты должны стать основной аудиторией Getmancar на старте.

По данным компании, в 2025 году Кипр принял около 4,53 миллиона туристов. Для рынка проката это огромная потенциальная аудитория, особенно учитывая, что часть туристов хочет получить автомобиль на весь период отдыха.

Отдельно компания рассчитывает на украинцев. По приведенным данным, в 2024 году Кипр посетили не менее 25 тысяч граждан Украины.

Автомобиль можно забронировать онлайн

Арендовать автомобиль Getmancar на Кипре можно через сайт компании, выбрав нужный город.

На других рынках сервис использует разные форматы аренды. В Украине, Грузии и Молдавии можно арендовать поминутно, почасово или посуточно.

Кипрский запуск пока ориентирован в первую очередь на классический прокат для туристов и экспатов. При этом компания планирует продолжить расширение автопарка.

Если Getmancar действительно доведет количество автомобилей на острове до 1000, Кипр станет для украинской компании одним из самых масштабных зарубежных направлений.