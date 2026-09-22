Український Getmancar запустив прокат авто на Кіпрі: де можна орендувати машину

Український сервіс каршерингу та прокату автомобілів Getmancar вийшов на ринок Кіпру. Компанія вже запустила оренду машин у Ларнаці, Лімасолі, Пафосі, Нікосії та Айя-Напі. Про запуск нового напрямку повідомляє Getmancar, для якого Кіпр став восьмою країною присутності.

Getmancar почав із 200 автомобілів

На старті компанія має на Кіпрі близько 200 автомобілів. Автопарк планують поступово збільшувати щомісяця.

Загалом Getmancar розраховує довести кількість машин приблизно до 1000. Якщо цей план буде реалізований, Кіпр стане закордонним ринком із найбільшим автопарком компанії.

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Це вже восьма країна, де працює український сервіс. Раніше Getmancar почав працювати в Молдові, а згодом вийшов на ринок Єгипту.

Головний хаб розташований у Ларнаці

Основною базою Getmancar на Кіпрі стала Ларнака. Саме тут зараз зосереджена більшість автомобілів і працює місцевий офіс компанії.

Водночас сервіс уже доступний у Лімасолі, Пафосі, Нікосії та Айя-Напі. Якщо клієнту потрібен автомобіль в іншому місті острова, компанія готова доставити його за попереднім замовленням.

На Кіпрі Getmancar розвиває бізнес самостійно, без локального партнера. Компанія сформувала власну команду та використовує власний автопарк.

Чому українська компанія обрала Кіпр

У Getmancar вважають, що острів має значний потенціал для прокату автомобілів. Громадський транспорт тут розвинений слабше, ніж у багатьох країнах Європи, а популярні туристичні міста розташовані на значній відстані одне від одного.

"На Кіпрі громадський транспорт розвинений слабко, таксі дороге, а міста - Ларнака, Лімасол, Пафос, Айя-Напа - розташовані на великій відстані одне від одного. Оцінивши потенціал оренди авто, ми вирішили заходити на цей ринок із власним автопарком і локальною командою", - розповів CEO Getmancar Тарас Гетманський.

Для туриста автомобіль на Кіпрі може бути не лише способом дістатися з аеропорту до готелю. Він дає можливість самостійно подорожувати між курортами та відвідувати віддалені місця острова. Раніше Auto24 пояснював, на що звертати увагу при виборі автомобіля для тривалих подорожей.

На Кіпр щороку приїжджають мільйони туристів

Саме туристи та експати мають стати основною аудиторією Getmancar на старті.

За наведеними компанією даними, у 2025 році Кіпр прийняв близько 4,53 мільйона туристів. Для ринку прокату це величезна потенційна аудиторія, особливо з огляду на те, що частина туристів хоче отримати автомобіль на весь період відпочинку.

Окремо компанія розраховує на українців. За наведеними даними, у 2024 році Кіпр відвідали щонайменше 25 тисяч громадян України.

Автомобіль можна забронювати онлайн

Орендувати автомобіль Getmancar на Кіпрі можна через сайт компанії, вибравши потрібне місто.

На інших ринках сервіс використовує різні формати оренди. В Україні, Грузії та Молдові автомобілі можна орендувати похвилинно, погодинно або подобово.

Кіпрський запуск поки орієнтований насамперед на класичний прокат для туристів та експатів. При цьому компанія планує продовжувати розширення автопарку.

Якщо Getmancar справді доведе кількість автомобілів на острові до 1000, Кіпр стане для української компанії одним із наймасштабніших закордонних напрямків.