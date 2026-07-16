Украинский "Новатор-2" получил командно-штабную версию для управления войсками

О новой версии бронеавтомобиля сообщила компания “«Украинская бронетехника»”. Командно-штабная модификация (КШМ) “«Новатор-2»” разработана на основе боевого опыта украинских военных и предназначена для непрерывного управления подразделениями как во время движения, так и непосредственно на позициях.

Внутри оборудован полноценный мобильный штаб

В отличие от стандартного бронеавтомобиля, КШМ получила специально оборудованный салон, который позволяет экипажу работать автономно в течение длительного времени.

В машине оборудованы рабочие места для командиров и операторов с креплениями для ноутбуков, планшетов, картографических материалов и навигационного оборудования.

Также интегрированы аналоговые и цифровые радиостанции, маршрутизаторы, спутниковая связь, автономные системы питания и защиты оборудования. Контроль за оперативной обстановкой осуществляется с помощью многофункциональных дисплеев и цифровых блоков управления.

Машина обеспечивает управление даже во время движения

Разработчики отмечают, что комплекс позволяет поддерживать защищенный обмен информацией и стабильную связь с подразделениями без необходимости развертывания стационарного командного пункта.

Это позволяет командирам оперативно координировать боевые действия, получать информацию в режиме реального времени и быстро менять местоположение в случае угрозы.

Защита осталась на уровне базового « “» «Новатора-2»”

Командно-штабная версия сохранила все основные преимущества базового бронеавтомобиля.

Машина имеет баллистическую и противоминную защиту в соответствии со стандартом STANAG 4569 уровней 1/2 и 2a/2b. Конструкция корпуса разработана таким образом, чтобы максимально поглощать энергию взрыва при подрыве на мине.

Кроме того, бронеавтомобиль оснащен пуленепробиваемым стеклом и шинами Run-flat, которые позволяют продолжить движение на расстояние до 50 километров даже после повреждения колес.

Создан на основе боевого опыта

В « “» «Украинской бронетехники»” отмечают, что конструкция командно-штабной машины постоянно совершенствуется благодаря отзывам украинских военных, , которые используют « “» «Новатор-2»” непосредственно на фронте.

Такой подход позволяет адаптировать машину к реальным условиям современной войны, где скорость передачи информации, мобильность и защищенность командования зачастую имеют не меньшее значение, чем огневая мощь боевых машин.