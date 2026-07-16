Український "Новатор-2" отримав командно-штабну версію для управління військами

Про нову версію бронеавтомобіля повідомила компанія “Українська бронетехніка”. Командно-штабна модифікація (КШМ) “Новатор-2” розроблена на основі бойового досвіду українських військових і призначена для безперервного управління підрозділами як під час руху, так і безпосередньо на позиціях.

Усередині облаштовано повноцінний мобільний штаб

На відміну від стандартного бронеавтомобіля, КШМ отримала спеціально обладнаний салон, який дозволяє екіпажу працювати автономно протягом тривалого часу.

У машині обладнані робочі місця для командирів та операторів із кріпленнями для ноутбуків, планшетів, картографічних матеріалів і навігаційного обладнання.

Також інтегровані аналогові та цифрові радіостанції, маршрутизатори, супутниковий зв'язок, автономні системи живлення та захисту обладнання. Контроль оперативної обстановки здійснюється за допомогою багатофункціональних дисплеїв і цифрових блоків керування.

Машина забезпечує управління навіть під час руху

Розробники зазначають, що комплекс дозволяє підтримувати захищений обмін інформацією та стійкий зв'язок із підрозділами без необхідності розгортання стаціонарного командного пункту.

Це дає змогу командирам оперативно координувати бойові дії, отримувати інформацію в режимі реального часу та швидко змінювати місце розташування у разі загрози.

Захист залишився на рівні базового “Новатора-2”

Командно-штабна версія зберегла всі основні переваги базового бронеавтомобіля.

Машина має балістичний і протимінний захист за стандартом STANAG 4569 рівнів 1/2 та 2a/2b. Конструкція корпусу розроблена таким чином, щоб максимально поглинати енергію вибуху під час підриву на міні.

Крім того, бронеавтомобіль оснащений куленепробивним склом і шинами Run-flat, які дозволяють продовжити рух на відстань до 50 кілометрів навіть після пошкодження коліс.

Створений на основі бойового досвіду

У “Українській бронетехніці” зазначають, що конструкція командно-штабної машини постійно вдосконалюється завдяки відгукам українських військових, які використовують “Новатор-2” безпосередньо на фронті.

Такий підхід дозволяє адаптувати машину до реальних умов сучасної війни, де швидкість передачі інформації, мобільність і захищеність командування часто мають не менше значення, ніж вогнева міць бойових машин.