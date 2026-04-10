Украинский рынок автобусов показал рост

Автобус Mercedes-Benz
В марте 2026 года украинский рынок автобусов продемонстрировал заметное оживление. По данным Укравтопром, автопарк пополнили 247 автобусов и микроавтобусов, что на 21 процент больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ключевое изменение - рост доли новой техники. Если в прошлом году она составляла лишь 34 процента, то сейчас уже 52 процента. Это свидетельствует о постепенном восстановлении спроса именно на новые транспортные средства, несмотря на сложную политическую ситуацию.
Кто формирует рынок
В сегменте новых автобусов лидерство удерживают:
- Isuzu - 29 единиц
- Ford - 23 единицы
- Citroen - 15 единиц
Среди подержанной техники картина иная:
- Mercedes-Benz - 57 единиц
- Volkswagen - 10 единиц
- Van Hool - 9 единиц
Фактически, рынок остается разделенным: новые автобусы чаще закупают для обновления парков, тогда как подержанные - как более дешевую альтернативу для частных перевозчиков.
Динамика с начала года
Всего с начала 2026 года в Украине зарегистрировано 647 автобусов, что на 6 процентов больше, чем в прошлом году.
Из них:
- новые - 319 единиц (рост на 10 процентов)
- подержанные - 328 единиц (рост на 2,5 процента)
Аналитика
Рост рынка выглядит осторожным, но показательным. С одной стороны, увеличение доли новых автобусов может свидетельствовать о постепенном восстановлении инвестиций в транспортную инфраструктуру.
С другой стороны, абсолютные объемы остаются относительно небольшими, что указывает на ограниченные финансовые возможности перевозчиков и общин.
Показательно и то, что подержанный сегмент до сих пор почти не уступает новому. Это означает, что рынок продолжает работать в режиме экономии, где цена часто важнее обновления парка.
В краткосрочной перспективе тренд на рост может сохраниться, но его темпы напрямую будут зависеть от бюджетных программ и доступности финансирования для перевозчиков.