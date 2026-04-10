Український ринок автобусів показав зростання

У березні 2026 року український ринок автобусів продемонстрував помітне пожвавлення. За даними Укравтопром, автопарк поповнили 247 автобусів і мікроавтобусів, що на 21 відсоток більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Ключова зміна — зростання частки нової техніки. Якщо торік вона становила лише 34 відсотки, то нині вже 52 відсотки. Це свідчить про поступове відновлення попиту саме на нові транспортні засоби, попри складну політичну ситуацію.

Хто формує ринок

У сегменті нових автобусів лідерство утримують:

Isuzu — 29 одиниць

Ford — 23 одиниці

Citroen — 15 одиниць

Серед вживаної техніки картина інша:

Mercedes-Benz — 57 одиниць

Volkswagen — 10 одиниць

Van Hool — 9 одиниць

Фактично, ринок залишається поділеним: нові автобуси частіше закуповують для оновлення парків, тоді як вживані — як дешевшу альтернативу для приватних перевізників.

Динаміка з початку року

Загалом від початку 2026 року в Україні зареєстровано 647 автобусів, що на 6 відсотків більше, ніж торік.

З них:

нові — 319 одиниць (зростання на 10 відсотків)

вживані — 328 одиниць (зростання на 2,5 відсотка)

Аналітика

Зростання ринку виглядає обережним, але показовим. З одного боку, збільшення частки нових автобусів може свідчити про поступове відновлення інвестицій у транспортну інфраструктуру.

З іншого боку, абсолютні обсяги залишаються відносно невеликими, що вказує на обмежені фінансові можливості перевізників і громад.

Показово й те, що вживаний сегмент досі майже не поступається новому. Це означає, що ринок продовжує працювати в режимі економії, де ціна часто важливіша за оновлення парку.

У короткостроковій перспективі тренд на зростання може зберегтися, але його темпи напряму залежатимуть від бюджетних програм і доступності фінансування для перевізників.