Украинский вездеход Atlas покорил бездорожье США, но не смог покорить кошельки покупателей

Вездеход был построен в Украине в 2024 году, после чего его экспортировали во Флориду, пишет Carscoops. Концептуально Atlas является близким родственником знаменитого Sherp. Это настоящая машина для выживания, которая идеально вписывается в сценарии “зомби-апокалипсиса” благодаря своей способности преодолевать скалы, болота и водные препятствия.

Надежный силовой агрегат

Сердцем машины стал проверенный временем 1,5-литровый турбодизель Renault серии K9K. Этот четырехцилиндровый агрегат, известен своей выносливостью в моделях альянса Renault-Nissan, а также Mercedes-Benz, выдает 90 л.с. и 220 Нм крутящего момента. В Atlas он соединен с пятиступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода.

Возможности амфибии и конструктивные особенности

Atlas поражает своими масштабами, прежде всего благодаря огромным шинам на 25-дюймовых дисках. Именно они обеспечивают необходимую плавучесть и сцепление с поверхностью. На суше вездеход способен разгоняться до 60 км/ч, тогда как на воде его скорость не превышает 7-8 км/ч. Для обеспечения максимальной проходимости разработчики предусмотрели:

Систему блокировки переднего и заднего дифференциалов.

Централизованную систему автоматической подкачки колес, что позволяет изменять давление в шинах в зависимости от типа покрытия.

Водяной насос для откачки влаги во время длительного плавания.

Автомобиль также рассчитан на долгие автономные путешествия, поэтому оснащен топливным баком объемом 100 литров.

Комфорт и практичность в экстремальных условиях

Интерьер Atlas существенно отличается от привычных внедорожников. Водительское кресло расположено по центру, что обеспечивает идеальный обзор при маневрировании между скалами или деревьями. Салон имеет три ряда сидений и способен вместить до шести человек. Официальных данных о весе вездехода нет, но массивная конструкция и три ряда кресел свидетельствуют о том, что Atlas – это тяжелая и функциональная платформа, ориентированная на практичность, а не на динамику.

Почему аукцион не стал успешным?

Несмотря на статус серьезного конкурента для американского TUT Titan, украинский Atlas столкнулся с несколькими препятствиями на рынке США. Во-первых, это транспортное средство не имеет права выезда на дороги общего пользования, что ограничивает его использование закрытыми территориями или специальными треками.

Во-вторых, фактор малоизвестного бренда и высокая цена заставили коллекционеров быть осторожными. Сумма в 120 000 долларов – это серьезная инвестиция в технику от производителя, чья сервисная сеть в Штатах практически отсутствует. Как следствие, Atlas пока остается во Флориде, ожидая покупателя, который оценит украинскую инженерную мысль выше рыночных рисков.