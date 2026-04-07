Український всюдихід Atlas підкорив бездоріжжя США, але не зміг підкорити гаманці покупців

ФОТО: Bring a Trailer|
Український всюдихід Atlas
Всюдихід був побудований в Україні у 2024 році, після чого його експортували до Флориди, пише Carscoops. Концептуально Atlas є близьким родичем знаменитого Sherp. Це справжня машина для виживання, яка ідеально вписується у сценарії “зомбі-апокаліпсису” завдяки своїй здатності долати скелі, болота та водні перешкоди.
Надійний силовий агрегат
Серцем машини став перевірений часом 1,5-літровий турбодизель Renault серії K9K. Цей чотирициліндровий агрегат, відомий своєю витривалістю в моделях альянсу Renault-Nissan, а також Mercedes-Benz, видає 90 к.с. та 220 Нм крутного моменту. В Atlas він поєднаний з п’ятиступеневою механічною коробкою передач та системою повного приводу.
Можливості амфібії та конструктивні особливості
Atlas вражає своїми масштабами, насамперед завдяки величезним шинам на 25-дюймових дисках. Саме вони забезпечують необхідну плавучість та зчеплення з поверхнею. На суходолі всюдихід здатен розганятися до 60 км/год, тоді як на воді його швидкість не перевищує 7-8 км/год. Для забезпечення максимальної прохідності розробники передбачили:
- Систему блокування переднього та заднього диференціалів.
- Централізовану систему автоматичного підкачування коліс, що дозволяє змінювати тиск у шинах залежно від типу покриття.
- Водяний насос для відкачування вологи під час тривалого плавання.
Автомобіль також розрахований на довгі автономні подорожі, тому оснащений паливним баком об’ємом 100 літрів.
Комфорт та практичність в екстремальних умовах
Інтер’єр Atlas суттєво відрізняється від звичних позашляховиків. Водійське крісло розташоване по центру, що забезпечує ідеальний огляд при маневруванні між скелями чи деревами. Салон має три ряди сидінь і здатний вмістити до шести осіб. Офіційних даних про вагу всюдихода немає, але масивна конструкція та три ряди крісел свідчать про те, що Atlas – це важка та функціональна платформа, орієнтована на практичність, а не на динаміку.
Чому аукціон не став успішним?
Попри статус серйозного конкурента для американського TUT Titan, український Atlas зіткнувся з кількома перешкодами на ринку США. По-перше, цей транспортний засіб не має права виїзду на дороги загального користування, що обмежує його використання закритими територіями або спеціальними треками.
По-друге, фактор маловідомого бренду та висока ціна змусили колекціонерів бути обережними. Сума в 120 000 доларів – це серйозна інвестиція в техніку від виробника, чия сервісна мережа в Штатах практично відсутня. Як наслідок, Atlas поки що залишається у Флориді, чекаючи на покупця, який оцінить українську інженерну думку вище за ринкові ризики.