Український всюдихід Atlas підкорив бездоріжжя США, але не зміг підкорити гаманці покупців

Всюдихід був побудований в Україні у 2024 році, після чого його експортували до Флориди, пише Carscoops. Концептуально Atlas є близьким родичем знаменитого Sherp. Це справжня машина для виживання, яка ідеально вписується у сценарії “зомбі-апокаліпсису” завдяки своїй здатності долати скелі, болота та водні перешкоди.

Читайте також: Sherp отримав спеціальну модифікацію для Арктики

Надійний силовий агрегат

Серцем машини став перевірений часом 1,5-літровий турбодизель Renault серії K9K. Цей чотирициліндровий агрегат, відомий своєю витривалістю в моделях альянсу Renault-Nissan, а також Mercedes-Benz, видає 90 к.с. та 220 Нм крутного моменту. В Atlas він поєднаний з п’ятиступеневою механічною коробкою передач та системою повного приводу.

Можливості амфібії та конструктивні особливості

Atlas вражає своїми масштабами, насамперед завдяки величезним шинам на 25-дюймових дисках. Саме вони забезпечують необхідну плавучість та зчеплення з поверхнею. На суходолі всюдихід здатен розганятися до 60 км/год, тоді як на воді його швидкість не перевищує 7-8 км/год. Для забезпечення максимальної прохідності розробники передбачили:

Систему блокування переднього та заднього диференціалів.

Централізовану систему автоматичного підкачування коліс, що дозволяє змінювати тиск у шинах залежно від типу покриття.

Водяний насос для відкачування вологи під час тривалого плавання.

Автомобіль також розрахований на довгі автономні подорожі, тому оснащений паливним баком об’ємом 100 літрів.

Комфорт та практичність в екстремальних умовах

Інтер’єр Atlas суттєво відрізняється від звичних позашляховиків. Водійське крісло розташоване по центру, що забезпечує ідеальний огляд при маневруванні між скелями чи деревами. Салон має три ряди сидінь і здатний вмістити до шести осіб. Офіційних даних про вагу всюдихода немає, але масивна конструкція та три ряди крісел свідчать про те, що Atlas – це важка та функціональна платформа, орієнтована на практичність, а не на динаміку.

Чому аукціон не став успішним?

Попри статус серйозного конкурента для американського TUT Titan, український Atlas зіткнувся з кількома перешкодами на ринку США. По-перше, цей транспортний засіб не має права виїзду на дороги загального користування, що обмежує його використання закритими територіями або спеціальними треками.

Також цікаво: Чому в Гренландії з'явилися українські всюдиходи

По-друге, фактор маловідомого бренду та висока ціна змусили колекціонерів бути обережними. Сума в 120 000 доларів – це серйозна інвестиція в техніку від виробника, чия сервісна мережа в Штатах практично відсутня. Як наслідок, Atlas поки що залишається у Флориді, чекаючи на покупця, який оцінить українську інженерну думку вище за ринкові ризики.