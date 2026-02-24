Укрпочта доставила 400 тысяч водительских удостоверений

Это свидетельствует об устойчивом переходе граждан к цифровому формату получения государственных услуг. При этом каждую электронную заявку обрабатывают специалисты сервисных центров МВД, что обеспечивает контроль качества и правильность оформления.

В каких случаях необходим обмен удостоверения

Обмен водительского удостоверения нужен в случае:

Окончания срока действия документа.

Повреждения бланка или нечитабельности надписей.

Изменения персональных данных (фамилии, имени, отчества, пола).

Желание получить удостоверение современного образца.

Восстановление документа осуществляется в случае его потери, уничтожения или похищения.

Особенности во время “военного положения”

На период “военного положения” медицинская справка для обмена или восстановления водительского удостоверения не является обязательной. Графа по группе крови может оставаться незаполненной - это не влияет на силу документа.

Именно поэтому при оформлении услуги в приложении Дія медицинская справка о пригодности к управлению транспортными средствами не подается.

Как подать заявление в Дії

В разделе “Водителю” выбрать “Замена водительского удостоверения” или воспользоваться соответствующей функцией в цифровом документе.

Указать причину замены.

Выбрать формат удостоверения - электронное или пластик + электронное.

Определить способ получения: в территориальном сервисном центре МВД, в отделении Укрпочты или курьерской доставкой.

Проверить контактные данные.

Подписать заявление и оплатить услугу.

Важно: оплату необходимо осуществить в течение 10 минут после подачи заявки, иначе она будет автоматически аннулирована.

Общая тенденция

Рост количества онлайн-заявок демонстрирует доверие граждан к цифровым сервисам. Государство, со своей стороны, декларирует сохранение одинаково высоких стандартов как для электронного формата, так и для личных обращений в сервисные центры.