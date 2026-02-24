Укрпошта доставила 400 тисяч посвідчень водія

Це свідчить про стійкий перехід громадян до цифрового формату отримання державних послуг. При цьому кожну електронну заявку опрацьовують фахівці сервісних центрів МВС, що забезпечує контроль якості та правильність оформлення.

Читайте також: Яким транспортом дозволено керувати з категорією "B" у "правах"

У яких випадках необхідний обмін посвідчення

Обмін водійського посвідчення потрібен у разі:

Закінчення строку дії документа.

Пошкодження бланка або нечитабельності написів.

Зміни персональних даних (прізвища, імені, по батькові, статі).

Бажання отримати посвідчення сучасного зразка.

Відновлення документа здійснюється у разі його втрати, знищення або викрадення.

Особливості під час “воєнного стану”

На період “воєнного стану” медична довідка для обміну чи відновлення посвідчення водія не є обов’язковою. Графа щодо групи крові може залишатися незаповненою — це не впливає на чинність документа.

Саме тому під час оформлення послуги в застосунку Дія медична довідка про придатність до керування транспортними засобами не подається.

Як подати заяву в Дії

У розділі “Водієві” обрати “Заміна посвідчення водія” або скористатися відповідною функцією в цифровому документі.

Вказати причину заміни.

Обрати формат посвідчення — електронне або пластик + електронне.

Визначити спосіб отримання: у територіальному сервісному центрі МВС, у відділенні Укрпошти або кур’єрською доставкою.

Перевірити контактні дані.

Підписати заяву та сплатити послугу.

Важливо: оплату необхідно здійснити протягом 10 хвилин після подання заявки, інакше вона буде автоматично анульована.

Загальна тенденція

Зростання кількості онлайн-заявок демонструє довіру громадян до цифрових сервісів. Держава, зі свого боку, декларує збереження однаково високих стандартів як для електронного формату, так і для особистих звернень до сервісних центрів.