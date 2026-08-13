Уникальный Mercedes-Maybach S-Class от звезды NBA продадут на аукционе

Публичный дебют модели состоится на Неделе автомобилей в Монтерее. После мероприятия автомобиль планируют продать на благотворительном аукционе в поддержку Фонда семьи Леброна Джеймса, пишет Carscoops. Специальный Mercedes-Maybach S 680 создан на базе обновленной версии модели, которую Mercedes представил в марте 2026 года.

По словам производителя, автомобиль является "почти идентичным близнецом" личного Maybach Леброна Джеймса. Кузов окрашен в светло-серый оттенок, а колеса выполнены в тон. Еще одна характерная деталь – отсутствие стандартных обозначений V12: вместо них на кузове установлены специальные эмблемы "LJ".

Индивидуализация продолжается в салоне. Здесь использована кожа Stormy Weather Nappa с фарфорово-белой строчкой, а декоративные элементы выполнены в черном лаке Black Piano Lacquer Flowing Lines. На разных деталях интерьера размещены логотипы LJ и специальные гравировки, связанные с семьей Джеймса и его родным Акроном, штат Огайо. В частности, на центральной консоли можно увидеть элемент GPS-координат города.

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6,0-литровый V12 мощностью более 600 "лошадок"

Под капотом Mercedes-Maybach S 680 расположен 6,0-литровый бензиновый V12 с двойным турбонаддувом. Двигатель развивает 630 л.с. и 899 Нм крутящего момента. Силовой агрегат работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,3 секунды.

Сам Maybach станет частью экспозиции Mercedes, которая в текущем году включает как современные модели, так и редкие исторические автомобили. Среди современных премьер – электрический внедорожник Mercedes-AMG GT, AMG ONE, AMG PureSpeed и специальный AMG G 63 Galactic Pearl. Компания также демонстрирует другие автомобили, иллюстрирующие возможности персонализации программы Manufaktur.

Mercedes привез в Монтерей и редкую классику

Отдельная часть экспозиции посвящена историческим моделям. Одним из главных экспонатов стал Mercedes-Benz 540K Streamliner в 1938 году – уникальный автомобиль, созданный в одном экземпляре. Его дополняет Mercedes 1905, который называют первым автомобилем марки, изготовленным в США.

Машину собрали в Квинге, Нью-Йорк, после чего она прошла масштабную реставрацию подразделением Mercedes-Benz Classic. Также на мероприятии представлены Mercedes-Benz 320 Streamliner 1938, 190 E 2.5-16 Evolution II, родстер 300 SL и CLK 63 AMG Black Series. Рядом с ними демонстрируется новое четырехдверное электрическое купе Mercedes-AMG GT.