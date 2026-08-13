Унікальний Mercedes-Maybach S-Class від зірки NBA продадуть на аукціоні

Публічний дебют моделі відбудеться під час Тижня автомобілів у Монтереї. Після заходу автомобіль планують продати на благодійному аукціоні на підтримку Фонду родини Леброна Джеймса, пише Carscoops. Спеціальний Mercedes-Maybach S 680 створений на базі оновленої версії моделі, яку Mercedes представив у березні 2026 року.

За словами виробника, автомобіль є "майже ідентичним близнюком" особистого Maybach Леброна Джеймса. Кузов пофарбований у світло-сірий відтінок, а колеса виконані в тон. Ще одна характерна деталь – відсутність стандартних позначень V12: замість них на кузові встановлені спеціальні емблеми "LJ".

Індивідуалізація продовжується в салоні. Тут використана шкіра Stormy Weather Nappa з порцеляново-білою строчкою, а декоративні елементи виконані в чорному лаку Black Piano Lacquer Flowing Lines. На різних деталях інтер'єру розміщені логотипи "LJ" та спеціальні гравіювання, пов'язані з родиною Джеймса і його рідним Акроном, штат Огайо. Зокрема, на центральній консолі можна побачити елемент із GPS-координатами міста.

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6,0-літровий V12 потужністю понад 600 "конячок"

Під капотом Mercedes-Maybach S 680 розташований 6,0-літровий бензиновий V12 із подвійним турбонаддувом. Двигун розвиває 630 к.с. та 899 Нм крутного моменту. Силовий агрегат працює у парі з дев'ятиступеневою автоматичною коробкою передач і системою повного приводу. Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,3 секунди.

Сам Maybach стане частиною експозиції Mercedes, яка цього року включає як сучасні моделі, так і рідкісні історичні автомобілі. Серед сучасних прем'єр – електричний позашляховик Mercedes-AMG GT, AMG ONE, AMG PureSpeed та спеціальний AMG G 63 Galactic Pearl. Компанія також демонструє інші автомобілі, що ілюструють можливості програми персоналізації Manufaktur.

Mercedes привіз до Монтерея і рідкісну класику

Окрему частину експозиції присвячено історичним моделям. Одним із головних експонатів став Mercedes-Benz 540K Streamliner 1938 року – унікальний автомобіль, створений в одному екземплярі. Його доповнює Mercedes 1905 року, який називають першим автомобілем марки, виготовленим у США.

Машину зібрали в Квінзі, Нью-Йорк, після чого вона пройшла масштабну реставрацію підрозділом Mercedes-Benz Classic. Також на заході представлені Mercedes-Benz 320 Streamliner 1938 року, 190 E 2.5-16 Evolution II, родстер 300 SL та CLK 63 AMG Black Series. Поруч із ними демонструється нове електричне чотиридверне купе Mercedes-AMG GT.