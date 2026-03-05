Урегулирование ДТП: что изменилось для водителей после подорожания автогражданки

Ключевые законодательные новации были приняты в 2025 году, а в 2026-м механизмы начали полноценно работать на практике. О деятельности страховых компаний в новом законодательном поле рассказали в МСТБУ.

Для водителей действует простой алгоритм действий после ДТП, меньше бюрократии и быстрее получения компенсации. Наиболее ощутимые изменения касаются оформления аварий без полиции, системы прямого урегулирования и ремонта автомобилей через станции технического обслуживания.

Оформление ДТП через электронный Европротокол

Сегодня значительную часть аварий водители могут оформлять самостоятельно с помощью Европротокола. По итогам 2025 года таким способом было зафиксировано 46 процентов дорожно-транспортных происшествий в Украине.

Это означает, что почти каждое второе ДТП можно оформить без вызова полиции при условии соблюдения установленных правил. Основные преимущества такого подхода:

отсутствие административной ответственности;

водительское удостоверение не изымается;

дело не передается в суд;

не накладывается штраф за нарушение ПДД.

С 2025 года также отменено ограничение максимальной выплаты по Европротоколу, которое ранее составляло 80 тысяч гривен. Теперь возмещение производится в пределах страховой суммы за имущественный ущерб - до 250 тысяч гривен.

Европротокол можно оформить двумя способами:

на бумажном бланке, который обычно выдается вместе со страховым полисом;

онлайн через сервис "Электронный Европротокол".

В цифровом формате процедура значительно упрощена: водитель заполняет форму со смартфона, добавляет фото с места ДТП, подтверждает данные через SMS и информация автоматически отправляется страховым компаниям.

Прямое урегулирование: обращение в свою страховую

Одной из ключевых реформ стало внедрение обязательного механизма прямого урегулирования. Теперь водитель может получить компенсацию в собственной страховой компании, а не обращаться к страховщику виновника аварии.

В системе также участвует Моторное (транспортное) страховое бюро Украины, что позволяет осуществлять выплаты даже в случаях, когда виновник ДТП не имел действующего страхового полиса.

Для водителя это означает:

более простой алгоритм обращения;

меньшее количество контактов с различными компаниями;

более быстрое принятие решения о выплате.

По статистике 2025 года, средний срок урегулирования по этой процедуре был примерно вдвое короче, чем в стандартном порядке. Кроме того, законодательство сократило максимальный срок принятия решения страховщиком с 90 до 60 дней.

Ремонт автомобиля через СТО

Еще одно важное изменение касается подхода к компенсации убытков. Современная модель предусматривает не просто денежную выплату, а фактическое восстановление автомобиля.

Страховая компания должна предложить потерпевшему не менее трех станций технического обслуживания для ремонта. Если автомобиль находится на гарантии, ремонт проводится на авторизованном сервисе производителя.

Возможные варианты:

ремонт на СТО, рекомендованном страховщиком;

ремонт на СТО, выбранном водителем по согласованию со страховой;

получение денежной компенсации.

Важно, что при ремонте на СТО страховая компания напрямую рассчитывается с мастерской. Водитель фактически только передает автомобиль на ремонт, а все финансовые и организационные вопросы решает страховщик.

Отмена коэффициента износа и франшизы

Существенно изменился и принцип расчета компенсации. Ранее размер возмещения часто уменьшался из-за:

коэффициента износа автомобиля;

франшизы - части ущерба, которую водитель должен был покрывать самостоятельно.

Теперь эти механизмы отменены, что позволяет покрывать полную стоимость ремонта. Если же водитель выбирает денежную компенсацию вместо ремонта, ее размер уменьшается на сумму НДС - 20 процентов.

Вывод

Обновленная система урегулирования ДТП фактически превратила автогражданку с принудительного требования законодательства на сервис для водителей. Благодаря электронному Европротоколу, прямому урегулированию и ремонту через СТО процедура стала более быстрой, понятной и менее бюрократической.

Главное условие пользования всеми этими возможностями - наличие действующего полиса ОСАГО. Именно он гарантирует компенсацию пострадавшим в случае ДТП и позволяет владельцу автомобиля быстро восстановить транспортное средство без дополнительных финансовых затрат.