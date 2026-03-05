Врегулювання ДТП: що змінилося для водіїв після подорожчання автоцивілки

Ключові законодавчі новації були ухвалені у 2025 році, а у 2026-му механізми почали повноцінно працювати на практиці. Про діяльність страхових компаній у новому законодавчому полі розповіли у МСТБУ.

Для водіїв діє простіший алгоритм дій після ДТП, менше бюрократії та швидше отримання компенсації. Найбільш відчутні зміни стосуються оформлення аварій без поліції, системи прямого врегулювання та ремонту автомобілів через станції технічного обслуговування.

Оформлення ДТП через електронний Європротокол

Сьогодні значну частину аварій водії можуть оформлювати самостійно за допомогою Європротоколу. За підсумками 2025 року таким способом було зафіксовано 46 відсотків дорожньо-транспортних пригод в Україні.

Це означає, що майже кожну другу ДТП можна оформити без виклику поліції за умови дотримання встановлених правил. Основні переваги такого підходу:

відсутність адміністративної відповідальності;

водійське посвідчення не вилучається;

справа не передається до суду;

не накладається штраф за порушення ПДР.

Із 2025 року також скасовано обмеження максимальної виплати за Європротоколом, яке раніше становило 80 тисяч гривень. Тепер відшкодування проводиться у межах страхової суми за майновий збиток — до 250 тисяч гривень.

Європротокол можна оформити двома способами:

на паперовому бланку, який зазвичай видається разом зі страховим полісом;

онлайн через сервіс «Електронний Європротокол».

У цифровому форматі процедура значно спрощена: водій заповнює форму зі смартфона, додає фото з місця ДТП, підтверджує дані через SMS і інформація автоматично надсилається страховим компаніям.

Пряме врегулювання: звернення до своєї страхової

Однією з ключових реформ стало впровадження обов’язкового механізму прямого врегулювання. Тепер водій може отримати компенсацію у власній страховій компанії, а не звертатися до страховика винуватця аварії.

У системі також бере участь Моторне (транспортне) страхове бюро України, що дозволяє здійснювати виплати навіть у випадках, коли винуватець ДТП не мав чинного страхового поліса.

Для водія це означає:

простіший алгоритм звернення;

меншу кількість контактів із різними компаніями;

швидше ухвалення рішення щодо виплати.

За статистикою 2025 року, середній строк врегулювання за цією процедурою був приблизно удвічі коротшим, ніж у стандартному порядку. Крім того, законодавство скоротило максимальний термін ухвалення рішення страховиком із 90 до 60 днів.

Ремонт автомобіля через СТО

Ще одна важлива зміна стосується підходу до компенсації збитків. Сучасна модель передбачає не просто грошову виплату, а фактичне відновлення автомобіля.

Страхова компанія повинна запропонувати потерпілому щонайменше три станції технічного обслуговування для ремонту. Якщо автомобіль перебуває на гарантії, ремонт проводиться на авторизованому сервісі виробника.

Можливі варіанти:

ремонт на СТО, рекомендованому страховиком;

ремонт на СТО, обраному водієм за погодженням із страховою;

отримання грошової компенсації.

Важливо, що під час ремонту на СТО страхова компанія напряму розраховується з майстернею. Водій фактично лише передає автомобіль на ремонт, а всі фінансові та організаційні питання вирішує страховик.

Скасування коефіцієнта зносу і франшизи

Суттєво змінився і принцип розрахунку компенсації. Раніше розмір відшкодування часто зменшувався через:

коефіцієнт зносу автомобіля;

франшизу — частину збитку, яку водій мав покривати самостійно.

Тепер ці механізми скасовано, що дозволяє покривати повну вартість ремонту. Якщо ж водій обирає грошову компенсацію замість ремонту, її розмір зменшується на суму ПДВ — 20 відсотків.

Висновок

Оновлена система врегулювання ДТП фактично перетворила автоцивілку з примусової вимоги законодавства на сервіс для водіїв. Завдяки електронному Європротоколу, прямому врегулюванню та ремонту через СТО процедура стала швидшою, зрозумілішою і менш бюрократичною.

Головна умова користування всіма цими можливостями — наявність чинного полісу ОСЦПВ. Саме він гарантує компенсацію потерпілим у разі ДТП та дозволяє власнику автомобіля швидко відновити транспортний засіб без додаткових фінансових витрат.