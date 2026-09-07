В Днепре продают 37-летний ВАЗ за сумасшедшие деньги: почему он слишком дорогой

Как сообщает издание ТопЖир, в начале июля этого года на популярном маркетплейсе AUTO.RIA появилось амбициозное объявление о продаже 37-летнего седана ВАЗ-2106.

Сначала владелец выставил за эту находку космический прайс в 9500 долларов, что в эквиваленте составляет около 424 тысячи гривен. Однако украинский потребитель оказался гораздо более рациональным, чем ожидал продавец, и за два месяца полного отсутствия спроса цену пришлось радикально снизить.

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По состоянию на 7 сентября 2026 стоимость автомобиля упала сразу на 2000 долларов. Теперь за машину просят 7500 долларов, или чуть больше 336 тысяч гривен. Но даже такой дисконт выглядит абсолютно неадекватным для украинских реалий, ведь средняя рыночная стоимость обычного ВАЗ-2106 в Днепропетровской области по статистике rst.ua, колеблется в пределах от 600 до 1100 долларов.

Сколько владельцев имел этот ВАЗ?

Самое интересное начинается, если копнуть в историю этого экземпляра. В свежем сентябрьском объявлении продавец уверенно заявляет, что автомобиль находился только у одного человека.

Однако официальные данные из открытых реестров МВД безжалостно разрушают эту легенду. За время своей эксплуатации седан сменил уже троих владельцев. Более того, последний договор купли-продажи был оформлен 26 июня 2026 года. Это значит, что нынешний владелец приобрел машину в конце июня и буквально через неделю выставил ее на продажу с бешеной наценкой, пытаясь быстро заработать на фанатах ретро.

Что известно о технике и состоянии авто?

Что касается самой техники, то перед нами модификация ВАЗ-21061, которая относится к первому поколению модели. Под капотом здесь установлен менее мощный 1,5-литровый двигатель от "тройки" (ВАЗ-2103) с отдачей в 77 лошадиных сил, тогда как классическая "шестерка" должна была щеголять агрегатом на 1,6 литра.

Работает мотор в паре с базовой 4-ступенчатой механической коробкой передач, ведь заводская спецификация тех лет просто не подразумевала других вариантов.

Надо отдать должное состоянию автомобиля: заявленный пробег в 12 000 километров действительно похож на правду. Машина сохранила родную заводскую покраску, идеальную отделку салона без следов износа и даже аутентичные советские шины.

Юридически авто также чистое– оно не находится в розыске или под арестом. Физически эта находка базируется в городе Днепр, который является одним из самых больших автомобильных хабов восточной части Украины, и именно там продавец готов встречаться с потенциальными клиентами.

Стоит ли такая цена ретроавто?

Однако главный вопрос состоит в целесообразности такой покупки. За 7500 долларов на современном украинском рынке можно без проблем подобрать вполне живую и комфортную иномарку конца нулевых или начала десятых годов.

Это может быть надежный Renault Megane, практичный Ford Focus или любимица таксистов и семейных водителей Skoda Octavia в хорошем техническом состоянии. Поэтому остается открытым вопрос к нашим читателям: готовы бы вы были отдать 7500 долларов за идеальный ВАЗ-2106, или лучше приобрести подержанную иномарку 2012 года?