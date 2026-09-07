У Дніпрі продають 37-річний ВАЗ за шалені гроші: чому це занадто дорого

Як повідомляє видання ТопЖир, на початку липня цього року на популярному маркетплейсі AUTO.RIA з'явилося амбітне оголошення про продаж 37-річного седана ВАЗ-2106.

Спочатку власник виставив за цю знахідку космічний прайс у 9500 доларів, що в еквіваленті складає близько 424 тисяч гривень. Проте український споживач виявився значно раціональнішим, ніж очікував продавець, і за два місяці повної відсутності попиту ціну довелося радикально знизити.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Станом на 7 вересня 2026 року вартість автомобіля впала одразу на 2000 доларів. Тепер за машину просять 7500 доларів, або трохи більше ніж 336 тисяч гривень. Але навіть такий дисконт виглядає абсолютно неадекватним для українських реалій, адже середня ринкова вартість звичайного ВАЗ-2106 у Дніпропетровській області, за статистикою rst.ua, коливається в межах від 600 до 1100 доларів.

Скільки власників мав цей ВАЗ?

Найцікавіше починається, якщо копнути в історію цього екземпляра. У свіжому вересневому оголошенні продавець впевнено заявляє, що автомобіль перебував лише в однієї людини. Однак офіційні дані з відкритих реєстрів МВС безжально руйнують цю легенду.

За час своєї експлуатації седан змінив уже трьох власників. Більше того, останній договір купівлі-продажу був оформлений 26 червня 2026 року. Це означає, що нинішній власник придбав машину наприкінці червня і буквально за тиждень виставив її на продаж із шаленою націнкою, намагаючись швидко заробити на фанатах ретро.

Що відомо про техніку та стан авто?

Щодо самої техніки, то перед нами модифікація ВАЗ-21061, яка належить до першого покоління моделі. Під капотом тут встановлено менш потужний 1,5-літровий двигун від "трійки" (ВАЗ-2103) з віддачею у 77 кінських сил, тоді як класична "шістка" мала б хизуватися агрегатом на 1,6 літра.

Працює мотор у парі з базовою 4-ступінчастою механічною коробкою передач, адже заводська специфікація тих років просто не передбачала інших варіантів.

Треба віддати належне стану автомобіля: заявлений пробіг у 12 000 кілометрів дійсно схожий на правду. Машина зберегла рідне заводське фарбування, ідеальне оздоблення салону без жодних слідів зносу та навіть автентичні радянські шини.

Юридично авто також чисте – воно не перебуває в розшуку чи під арештом. Фізично ця знахідка базується у місті Дніпро, яке є одним із найбільших автомобільних хабів східної частини України, і саме там продавець готовий зустрічатися з потенційними клієнтами.

Чи варта така ціна ретроавто?

Проте головне питання полягає в доцільності такої покупки. За 7500 доларів на сучасному українському ринку можна без проблем підібрати цілком живу та комфортну іномарку кінця нульових або початку десятих років.

Це може бути надійний Renault Megane, практичний Ford Focus або ж улюблениця таксистів та сімейних водіїв Skoda Octavia у хорошому технічному стані. Тож залишається відкритим питання до наших читачів: чи готові б ви були віддати 7500 доларів за ідеальний ВАЗ-2106, чи краще придбати вживану іномарку 2012 року?