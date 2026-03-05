В Европейском Союзе придумали новые экологические требования для электромобилей

Экологичность электромобилей давно вызывает вопросы: их изготовление наносит значительно больше вреда окружающей среде, а вопрос долговечности и утилизации тяговых батарей остается открытым. Как сообщает Укравтопром в ЕС решили законодательно ограничить минимальный срок службы батареи.

Читайте также: Китайские электромобили будут платформой для Fiat, Opel и Peugeot

Стандарт экологических норм Евро 7, который постепенно вводится в Европейском Союзе в конце 2026 года, впервые устанавливает требования не только к выбросам двигателей внутреннего сгорания, но и к характеристикам электромобилей. В частности, новые правила регулируют долговечность тяговых батарей и внедряют системы постоянного мониторинга их состояния.

Сроки введения требований

Для легковых электромобилей и плагин-гибридов новые нормы начнут действовать в два этапа.

С 29 ноября 2026 года - для новых моделей легковых электромобилей и плагин-гибридов, которые только выходят на рынок и проходят процедуру омологации.

С 29 ноября 2027 года - для всех новых автомобилей, которые продаются на рынке ЕС.

Для более тяжелого электротранспорта сроки другие.

С 29 мая 2028 года - для новых типов электрогрузовиков и автобусов.

С 29 мая 2029 года - для всех новых транспортных средств этих категорий.

Минимальные требования к емкости батарей

Новые правила устанавливают четкие показатели, какую часть начальной емкости батарея должна сохранять в течение эксплуатации.

Для легковых автомобилей категории M1:

Через 5 лет или после 100 тысяч километров пробега батарея должна сохранять не менее 80 процентов первоначальной емкости.

Через 8 лет или после 160 тысяч километров пробега остаточная емкость должна составлять не менее 72 процентов.

Для легких коммерческих автомобилей категории N1:

Через 5 лет или 100 тысяч километров пробега батарея должна сохранять не менее 75 процентов первоначальной емкости.

Через 8 лет или 160 тысяч километров пробега - не менее 67 процентов.

Система мониторинга состояния батареи

Новые правила также предусматривают обязательную установку системы мониторинга состояния батареи (SOH - State of Health). Такая система отслеживает деградацию аккумулятора в реальном времени.

Благодаря этому:

владельцы смогут видеть фактическое состояние батареи автомобиля;

контролирующие органы получат инструмент для проверки соответствия транспорта установленным требованиям;

покупатели подержанных электромобилей будут иметь прозрачную информацию об остаточной емкости аккумулятора.

Таким образом, стандарт Euro 7 впервые распространяет регуляторные требования на ключевой элемент электромобилей - тяговую батарею, что должно повысить долговечность электротранспорта и прозрачность его эксплуатации на вторичном рынке.