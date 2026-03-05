В Європейському Союзі вигадали нові екологічні вимоги для електромобілів

Екологічність електромобілів давно викликає питання: їх виготовлення наносить значно більше шкоди навколишньоу середовищу, а питання довговічності та утилізації тягових батарей лишається відкритим. Як повідомляє Укравтопром в ЄС вирішили законодавчо обмежити мінімальний строк служби батареї.

Стандарт екологічних норм Євро 7, який поступово вводиться в Європейському Союзі наприкінці 2026 року, вперше встановлює вимоги не лише до викидів двигунів внутрішнього згоряння, а й до характеристик електромобілів. Зокрема, нові правила регулюють довговічність тягових батарей та впроваджують системи постійного моніторингу їхнього стану.

Терміни запровадження вимог

Для легкових електромобілів і плагін-гібридів нові норми почнуть діяти у два етапи.

З 29 листопада 2026 року — для нових моделей легкових електромобілів та плагін-гібридів, які лише виходять на ринок і проходять процедуру омологації.

З 29 листопада 2027 року — для всіх нових автомобілів, які продаються на ринку ЄС.

Для важчого електротранспорту терміни інші.

З 29 травня 2028 року — для нових типів електровантажівок і автобусів.

З 29 травня 2029 року — для всіх нових транспортних засобів цих категорій.

Мінімальні вимоги до ємності батарей

Нові правила встановлюють чіткі показники, яку частину початкової ємності батарея повинна зберігати протягом експлуатації.

Для легкових автомобілів категорії M1:

Через 5 років або після 100 тисяч кілометрів пробігу батарея повинна зберігати щонайменше 80 відсотків початкової ємності.

Через 8 років або після 160 тисяч кілометрів пробігу залишкова ємність повинна становити не менше 72 відсотків.

Для легких комерційних автомобілів категорії N1:

Через 5 років або 100 тисяч кілометрів пробігу батарея повинна зберігати щонайменше 75 відсотків початкової ємності.

Через 8 років або 160 тисяч кілометрів пробігу — не менше 67 відсотків.

Система моніторингу стану батареї

Нові правила також передбачають обов’язкове встановлення системи моніторингу стану батареї (SOH — State of Health). Така система відстежує деградацію акумулятора у реальному часі.

Завдяки цьому:

власники зможуть бачити фактичний стан батареї автомобіля;

контролюючі органи отримають інструмент для перевірки відповідності транспорту встановленим вимогам;

покупці вживаних електромобілів матимуть прозору інформацію про залишкову ємність акумулятора.

Таким чином, стандарт Euro 7 вперше поширює регуляторні вимоги на ключовий елемент електромобілів — тягову батарею, що має підвищити довговічність електротранспорту та прозорість його експлуатації на вторинному ринку.